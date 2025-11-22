Хебър с призив: Насилието над животни няма място в нашия град, нито в страната ни!

Днес, преди мача срещу Спортист (Своге), футболистите на Хебър Пазарджик направиха нещо различно — нещо истински човешко. Играчите излязоха на терена, прегърнали 11 кученца от Paw–Пазарджик, за да отправят силно послание: насилието над животни няма място в града, нито в страната.
Ето какво призоваха от пазарджишкия клуб:
"• Бъдете отговорни.
• Бъдете състрадателни.
• Осиновявайте отговорно.
• Регистрирайте своите домашни любимци.
• Подкрепяйте кастрациите.
• Нека заедно настояваме за изграждането на модерен приют в Пазарджик.
Нека примерът тръгне оттук и достигне цяла България.
Защото начинът, по който се отнасяме към най-слабите, показва какво общество сме.
Да бъдем гласът на тези, които не могат да говорят."
1 доктор Ненад
18:04 22.11.2025
2 Сталин
18:06 22.11.2025
3 Дориана
Коментиран от #6
18:18 22.11.2025
4 пазарджиклия
18:43 22.11.2025
5 СПРАВЕДЛИВ
Тази показност на стадиона не отразява истинската същност и манталитет на българина, мислещ единствено за себе си и неуважаващ природата и ближния.
Дано призивът на Хебър се чуе от повече хора и стигне до сърцата им, за да покажем, че наистина сме такива, защото дори в животинския свят, са по-добронамерени към околните!
18:53 22.11.2025
6 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #3 от "Дориана":Защо когато се защитават животните и се проявява някакъв жест към тях, винаги се намират такива първични хора, които завиждат и слагат себе си на тяхното място за сравнение? Нима ние сме толкова беззащитни като тях и изобщо не сме виновни за бедите, които ни сполитат по пътищата и с животните, че искаме някой друг да ни защитава! "Това, което човек сам си направи, никой не може да му го стори"
Ние сами страдаме от ума си и от нас страдат невинните животни и цялата природа.
Коментиран от #7
19:05 22.11.2025
