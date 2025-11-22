Новини
Хебър с призив: Насилието над животни няма място в нашия град, нито в страната ни!

22 Ноември, 2025 17:59 679 8

Футболистите излязоха на терена с кутета за осиновяване

Хебър с призив: Насилието над животни няма място в нашия град, нито в страната ни! - 1
Снимка: facebook - Новини от Пазарджик
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес, преди мача срещу Спортист (Своге), футболистите на Хебър Пазарджик направиха нещо различно — нещо истински човешко. Играчите излязоха на терена, прегърнали 11 кученца от Paw–Пазарджик, за да отправят силно послание: насилието над животни няма място в града, нито в страната.

Ето какво призоваха от пазарджишкия клуб:

"• Бъдете отговорни.

• Бъдете състрадателни.

• Осиновявайте отговорно.

• Регистрирайте своите домашни любимци.

• Подкрепяйте кастрациите.

• Нека заедно настояваме за изграждането на модерен приют в Пазарджик.

Нека примерът тръгне оттук и достигне цяла България.

Защото начинът, по който се отнасяме към най-слабите, показва какво общество сме.

Да бъдем гласът на тези, които не могат да говорят."


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 доктор Ненад

    1 4 Отговор
    Не сам сагласот

    18:04 22.11.2025

  • 2 Сталин

    4 4 Отговор
    Безмозъчни говеда ритнитопковци,в България права само имат евреи,цигани и кучета,а българите псета ги яли

    18:06 22.11.2025

  • 3 Дориана

    4 4 Отговор
    Вече преиграват с тези животни. Почти ежедневно хора са пострадали или от агресия или от катастрофи, но за тях няма протести и защита. Точно обратното виновните се пускат от Зависимите Съд и Прокуратура. Според тези протестиращи живота на едно животно е по важно от живота на човек.

    Коментиран от #6

    18:18 22.11.2025

  • 4 пазарджиклия

    3 2 Отговор
    То е хубаво да защитаваш животните, но нещо защитата на човека остана на заден план.

    18:43 22.11.2025

  • 5 СПРАВЕДЛИВ

    5 2 Отговор
    От коментарите можем да съдим колко сме дорасли и мними европейци. Още много време ще ни трябва, за да станем наистина хора.
    Тази показност на стадиона не отразява истинската същност и манталитет на българина, мислещ единствено за себе си и неуважаващ природата и ближния.
    Дано призивът на Хебър се чуе от повече хора и стигне до сърцата им, за да покажем, че наистина сме такива, защото дори в животинския свят, са по-добронамерени към околните!

    18:53 22.11.2025

  • 6 СПРАВЕДЛИВ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Защо когато се защитават животните и се проявява някакъв жест към тях, винаги се намират такива първични хора, които завиждат и слагат себе си на тяхното място за сравнение? Нима ние сме толкова беззащитни като тях и изобщо не сме виновни за бедите, които ни сполитат по пътищата и с животните, че искаме някой друг да ни защитава! "Това, което човек сам си направи, никой не може да му го стори"
    Ние сами страдаме от ума си и от нас страдат невинните животни и цялата природа.

    Коментиран от #7

    19:05 22.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

