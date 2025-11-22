Хебър с призив: Насилието над животни няма място в нашия град, нито в страната ни!

Днес, преди мача срещу Спортист (Своге), футболистите на Хебър Пазарджик направиха нещо различно — нещо истински човешко. Играчите излязоха на терена, прегърнали 11 кученца от Paw–Пазарджик, за да отправят силно послание: насилието над животни няма място в града, нито в страната.

Ето какво призоваха от пазарджишкия клуб:

"• Бъдете отговорни.

• Бъдете състрадателни.

• Осиновявайте отговорно.

• Регистрирайте своите домашни любимци.

• Подкрепяйте кастрациите.

• Нека заедно настояваме за изграждането на модерен приют в Пазарджик.

Нека примерът тръгне оттук и достигне цяла България.

Защото начинът, по който се отнасяме към най-слабите, показва какво общество сме.

Да бъдем гласът на тези, които не могат да говорят."