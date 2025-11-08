Новини
Божидар Краев изигра почти цял мач при нова загуба на Уестърн Сидни Уондърърс в Австралийската А-Лига

8 Ноември, 2025 15:09 434 0

  • национал -
  • божидар краев -
  • терена-
  • уестърн сидни уондърърс -
  • аделаида юнайтед-
  • а-лига

Тимът му претърпя поражение от Аделаида Юнайтед

Божидар Краев изигра почти цял мач при нова загуба на Уестърн Сидни Уондърърс в Австралийската А-Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национал Божидар Краев прекара почти целия двубой на терена, но не успя да помогне на своя Уестърн Сидни Уондърърс да избегне поражението с 0:2 от Аделаида Юнайтед в четвъртия кръг на австралийската А-Лига. Срещата, изиграна на стадиона на Уондърърс, се оказа истинско изпитание за домакините, които отново не намериха верния път към вратата на съперника.

Въпреки че двата отбора започнаха двубоя с равни амбиции, гостите от Аделаида демонстрираха по-голяма ефективност пред гола. Лука Йованович откри резултата в 63-ата минута, а само няколко минути по-късно Крейг Гуудуин удвои преднината на гостите, с което окончателно пречупи съпротивата на Уестърн Сидни. Краев, който бе титуляр и остана на терена цели 86 минути, не успя да впечатли с изявите си и получи най-ниската оценка сред стартовите единадесет на своя тим.

Малко преди последния съдийски сигнал, българинът бе заменен от Ауан Луал, но промяна в резултата така и не настъпи.

След този неуспех, Уестърн Сидни Уондърърс се задържа на предпоследното 11-о място в класирането с едва 2 точки и само един точен удар към вратата на Аделаида за целия мач. В челото на таблицата се нареждат Оукланд ФК и Сентръл Коуст Маринърс с по 7 точки, а непосредствено след тях са Сидни ФК и Аделаида Юнайтед с по 6 пункта.


