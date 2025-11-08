Божидар Краев изигра почти цял мач при нова загуба на Уестърн Сидни Уондърърс в Австралийската А-Лига

Българският национал Божидар Краев прекара почти целия двубой на терена, но не успя да помогне на своя Уестърн Сидни Уондърърс да избегне поражението с 0:2 от Аделаида Юнайтед в четвъртия кръг на австралийската А-Лига. Срещата, изиграна на стадиона на Уондърърс, се оказа истинско изпитание за домакините, които отново не намериха верния път към вратата на съперника.

Въпреки че двата отбора започнаха двубоя с равни амбиции, гостите от Аделаида демонстрираха по-голяма ефективност пред гола. Лука Йованович откри резултата в 63-ата минута, а само няколко минути по-късно Крейг Гуудуин удвои преднината на гостите, с което окончателно пречупи съпротивата на Уестърн Сидни. Краев, който бе титуляр и остана на терена цели 86 минути, не успя да впечатли с изявите си и получи най-ниската оценка сред стартовите единадесет на своя тим.

Малко преди последния съдийски сигнал, българинът бе заменен от Ауан Луал, но промяна в резултата така и не настъпи.

След този неуспех, Уестърн Сидни Уондърърс се задържа на предпоследното 11-о място в класирането с едва 2 точки и само един точен удар към вратата на Аделаида за целия мач. В челото на таблицата се нареждат Оукланд ФК и Сентръл Коуст Маринърс с по 7 точки, а непосредствено след тях са Сидни ФК и Аделаида Юнайтед с по 6 пункта.