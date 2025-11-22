„Кошмара” донесе успеха на ЦСКА над Ботев Пловдив

ЦСКА обърна Ботев Пловдив и спечели домакинството си с 2:1, а в герой за "червените" се превърна Леандро Годой, който вкара победния гол във втората минута на продължението. Това бе дебют на новия старши треньор на "канарчетата" Димитър Димитров-Херо. Гостите тръгнаха в мача с гол на Армстронг Око-Флекс в 6-ата минута. През втората част Йоанис Питас пропусна дузпа, но Годой в 72-ата минута изравни. Победният гол дойде в продължението, когато бившият футболист на Берое се разписа с глава.
Гостите започнаха по-активно и поведоха още в шестата минута. Тодор Неделев подаде по земя към Николай Минков, който намери в малкото наказателно поле Армстронг Око-Флекс и нападателят откри резултата за 0:1.
В 12-ата минута Джеймс Ето’о опита удар от дистанция, но не намери очертанията. Малко след това Неделев отговори с неточен изстрел. В 20-ата минута Бруно Жордао стреля отдалеч, но Даниел Наумов улови без проблеми. Секунди по-късно стражът на Ботев реагира навреме при излизане на Илиан Илиев сам срещу него. Топката попадна в Ето’о, но той не успя да отиграе.
В 29-ата минута Ето’о проби отляво и подаде към Йоанис Питас, който стреля над вратата. ЦСКА контролираше топката в следващите минути, но без да създаде реални затруднения за Наумов.
Пет минути преди края на полувремето Питас свали топка към Улаус Скаршем, чийто удар от въздуха бе слаб. В 41-ата минута Ето’о отново шутира от дистанция, но Наумов спаси. Минута по-късно Ейбрахам Оджо спря атака на домакините и получи жълт картон. В последната минута от полувремето Константинос Балоянис стреля силно, но над вратата.
След почивката ЦСКА започна активно. В 49-ата минута Адриан Лапеня засече с глава покрай гредата. Малко след това Франклин Маскотe пропусна при добра възможност, а в 56-ата минута Наумов отрази опасен удар на Анхело Мартино.
В 65-ата минута Петко Панайотов се измъкна зад защитата, но стреля встрани. Три минути по-късно Мартино свали топка с глава към Кевин Додай, чийто изстрел също не намери целта.
В 69-ата минута съдията Геро Писков отсъди дузпа за игра с ръка на Енок Коатенг, но Питас удари напречната греда.
Изравнителният гол падна в 72-ата минута, когато Ето’о намери с дълъг пас Леандро Годой, а той преодоля Наумов за 1:1. След попадението домакините увеличиха натиска.
В 80-ата минута ЦСКА поиска нов наказателен удар за игра с ръка, но претенциите не бяха уважени. Пет минути по-късно центриране на Ето’о достигна до Додай, който стреля от въздуха, но Наумов отрази.
Така се стигна до втората минута на продължението, когато Мохамед Брахими центрира в наказателното поле и Леанрдо Годой с глава мушна топката във вратата на Даниел Наумов - 2:1.
ЦСКА - БОТЕВ ПЛОВДИВ 2:1
0:1 Армстронг Око-Флекс 6', 1:1 Леандро Годой 72', 2:1 Леандро Годор 90`+2`
ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов (К) (66 - 11. Мохамед Брахими), 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о (90`+6` - 14. Теодор Иванов), 73. Илиан Илиев (66 - 22. Кевин Додай), 7. Улаус Скаршем (57 - 30. Петко Панайотов), 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой
Старши треньор: Христо Янев
БОТЕВ ПЛОВДИВ: 29. Даниел Наумов, 17. Николай Минков, 2. Габриел Нога, 87. Симеон Петров, 22. Енок Куатенг, 38. Константинос Балоянис (58 - 3. Джон Емануел), 30. Армстронг Око-Флекс, 8. Тодор Неделев (К), 25. Ейбрахам Оджо (79 - 27. Емил Мартинов), 6. Андрей Йорданов, 30. Франклин Маскоте (67 - 90. Самуел Калу)
Старши треньор: Димитър Димитров
