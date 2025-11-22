Новини
„Кошмара” донесе успеха на ЦСКА над Ботев Пловдив

22 Ноември, 2025 19:04 1 375 8

Победният гол дойде в продължението

„Кошмара” донесе успеха на ЦСКА над Ботев Пловдив - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА обърна Ботев Пловдив и спечели домакинството си с 2:1, а в герой за "червените" се превърна Леандро Годой, който вкара победния гол във втората минута на продължението. Това бе дебют на новия старши треньор на "канарчетата" Димитър Димитров-Херо. Гостите тръгнаха в мача с гол на Армстронг Око-Флекс в 6-ата минута. През втората част Йоанис Питас пропусна дузпа, но Годой в 72-ата минута изравни. Победният гол дойде в продължението, когато бившият футболист на Берое се разписа с глава.

Гостите започнаха по-активно и поведоха още в шестата минута. Тодор Неделев подаде по земя към Николай Минков, който намери в малкото наказателно поле Армстронг Око-Флекс и нападателят откри резултата за 0:1.

В 12-ата минута Джеймс Ето’о опита удар от дистанция, но не намери очертанията. Малко след това Неделев отговори с неточен изстрел. В 20-ата минута Бруно Жордао стреля отдалеч, но Даниел Наумов улови без проблеми. Секунди по-късно стражът на Ботев реагира навреме при излизане на Илиан Илиев сам срещу него. Топката попадна в Ето’о, но той не успя да отиграе.

В 29-ата минута Ето’о проби отляво и подаде към Йоанис Питас, който стреля над вратата. ЦСКА контролираше топката в следващите минути, но без да създаде реални затруднения за Наумов.

Пет минути преди края на полувремето Питас свали топка към Улаус Скаршем, чийто удар от въздуха бе слаб. В 41-ата минута Ето’о отново шутира от дистанция, но Наумов спаси. Минута по-късно Ейбрахам Оджо спря атака на домакините и получи жълт картон. В последната минута от полувремето Константинос Балоянис стреля силно, но над вратата.

След почивката ЦСКА започна активно. В 49-ата минута Адриан Лапеня засече с глава покрай гредата. Малко след това Франклин Маскотe пропусна при добра възможност, а в 56-ата минута Наумов отрази опасен удар на Анхело Мартино.

В 65-ата минута Петко Панайотов се измъкна зад защитата, но стреля встрани. Три минути по-късно Мартино свали топка с глава към Кевин Додай, чийто изстрел също не намери целта.

В 69-ата минута съдията Геро Писков отсъди дузпа за игра с ръка на Енок Коатенг, но Питас удари напречната греда.

Изравнителният гол падна в 72-ата минута, когато Ето’о намери с дълъг пас Леандро Годой, а той преодоля Наумов за 1:1. След попадението домакините увеличиха натиска.

В 80-ата минута ЦСКА поиска нов наказателен удар за игра с ръка, но претенциите не бяха уважени. Пет минути по-късно центриране на Ето’о достигна до Додай, който стреля от въздуха, но Наумов отрази.

Така се стигна до втората минута на продължението, когато Мохамед Брахими центрира в наказателното поле и Леанрдо Годой с глава мушна топката във вратата на Даниел Наумов - 2:1.

ЦСКА - БОТЕВ ПЛОВДИВ 2:1
0:1 Армстронг Око-Флекс 6', 1:1 Леандро Годой 72', 2:1 Леандро Годор 90`+2`

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов (К) (66 - 11. Мохамед Брахими), 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о (90`+6` - 14. Теодор Иванов), 73. Илиан Илиев (66 - 22. Кевин Додай), 7. Улаус Скаршем (57 - 30. Петко Панайотов), 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Старши треньор: Христо Янев

БОТЕВ ПЛОВДИВ: 29. Даниел Наумов, 17. Николай Минков, 2. Габриел Нога, 87. Симеон Петров, 22. Енок Куатенг, 38. Константинос Балоянис (58 - 3. Джон Емануел), 30. Армстронг Око-Флекс, 8. Тодор Неделев (К), 25. Ейбрахам Оджо (79 - 27. Емил Мартинов), 6. Андрей Йорданов, 30. Франклин Маскоте (67 - 90. Самуел Калу)

Старши треньор: Димитър Димитров


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дупничанин

    8 4 Отговор
    Некви негри, гледам...

    19:07 22.11.2025

  • 2 Всичко

    12 8 Отговор
    Поредната обръщалка 2,1 и хубав коефициент за папаза и Пинк,така се играе футбол в България,яко тото ,а феновете ручат жабета

    19:17 22.11.2025

  • 3 Майстор Тричко

    7 8 Отговор
    Голяма МЪКА! На Годой и Питтас им трябват по 10-15 чисти положения за да вкарат един елементарен гол. В средата на терена - португалчето с номер 6 е гола вода. Никакви пробивни крила. Подарена дузпа - топка пратена в облаците вместо противоградна ракета. Всички удари към вратата също. Абе научете ги тези "футболисти" какво трябва да бъде положението на тялото при удар, за да не целят гълъбите! Три успешни паса ще са цяло събитие за отбора. МЪКА, МЪКА, МЪКА !!!

    Коментиран от #7

    19:31 22.11.2025

  • 4 М дааааа

    6 8 Отговор
    КОЛМАРЕН СЪДИЯ ДОНЕСЕ ТОЧКИТЕ В ЛОВЕЧ !

    19:40 22.11.2025

  • 5 гост

    4 2 Отговор
    Реалния резултат в "българската" футболна среща е 11: 3 за ЦСКА срещу 8:6 за "Ботев" в полза на момчетата от Африка срещу българчетата! СРАМОТА!!!!!!

    Коментиран от #6

    19:59 22.11.2025

  • 6 Не знам

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    футбалерите какви са, ама такова порно рядко се вижда. Едните спряха да играят и не искат, другите не могат....А накрая всички доволни! Българският футбол в целия му "блясък"!

    20:14 22.11.2025

  • 7 ЖалкиИмалки

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Майстор Тричко":

    ....и задължителна дузпа по възможност две(както срещу Монтана).

    21:25 22.11.2025

  • 8 Гуцката

    3 1 Отговор
    Микренци спасиха гащите благодарение на недокомлекта на коматевци.

    22:08 22.11.2025

