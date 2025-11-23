Новини
Швейцарската футболна звезда Алиша Леман подлуди феновете с голи снимки

Швейцарската футболна звезда Алиша Леман подлуди феновете с голи снимки

23 Ноември, 2025 23:06 1 707 6

Състезателката на италианския Комо привлече погледите към себе си със изключително гореща фотосесия по монокини

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Швейцарската футболистка Алиша Леман продължава да търси първия си гол в Серия А с екипа на Комо. Въпреки това обаче, красавицата, която е смятана за „най-сексапилната футболистка“, продължава да „бележи“ на модния подиум.

Алиша отново привлече погледите към себе си със изключително гореща фотосесия по монокини.

26-годишната полузащитничка, която е бивша любимка на феновете на Уест Хем и Астън Вила, публикува четири снимки в своя профил в Instagram. Кадрите, заснети от модния фотограф Паоло Стив, показват Леман топлес, облечена само в джинси.

Публикацията предизвика вълна от коментари и буквално "срина" интернет, тъй като почитателите ѝ не губиха време да изразят възхищението си.

Фотосесията идва на фона на труден период за Леман, след като по-рано тази седмица тя разкри, че домът ѝ е бил ограбен, споделяйки видео на разхвърляната си спалня.




ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Полудял фен

    3 1 Отговор
    Луднах от тая! Взе отвътре да ме напиня да стана ...ерас или минимум асексуален.

    23:36 23.11.2025

  • 2 редник

    2 0 Отговор
    / ...показват Леман топлес, облечена само в джинси./

    И къде са снимките?

    00:03 24.11.2025

  • 3 Люляка

    0 1 Отговор
    Красива е като рускиня!

    00:08 24.11.2025

  • 4 Лъжци

    4 0 Отговор
    Ще излъжат Путин с фалшив мирен план

    00:09 24.11.2025

