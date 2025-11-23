Швейцарската футболна звезда Алиша Леман подлуди феновете с голи снимки

Швейцарската футболистка Алиша Леман продължава да търси първия си гол в Серия А с екипа на Комо. Въпреки това обаче, красавицата, която е смятана за „най-сексапилната футболистка“, продължава да „бележи“ на модния подиум.

Алиша отново привлече погледите към себе си със изключително гореща фотосесия по монокини.

26-годишната полузащитничка, която е бивша любимка на феновете на Уест Хем и Астън Вила, публикува четири снимки в своя профил в Instagram. Кадрите, заснети от модния фотограф Паоло Стив, показват Леман топлес, облечена само в джинси.



Публикацията предизвика вълна от коментари и буквално "срина" интернет, тъй като почитателите ѝ не губиха време да изразят възхищението си.



Фотосесията идва на фона на труден период за Леман, след като по-рано тази седмица тя разкри, че домът ѝ е бил ограбен, споделяйки видео на разхвърляната си спалня.