Фатална грешка на Аталанта подари върха на Интер

„Нерадзурите“ започват 2026 година като лидери в Серия А след победа с 1:0

Интер победи Аталанта с минималното 1:0 в двубой от 17-ия кръг на Серия А и се изкачи на първото място във временното класиране с 36 точки, изпреварвайки Милан, който има 35. Аталанта остава на десета позиция с 22 точки.

Мачът бе изпълнен с множество пропуски и отменени голове. В осмата минута Пьотр Желински върна към Лаутаро Мартинес, въпреки че загуби баланс и падна, но аржентинецът не успя да реализира. След ъглов удар Мануел Аканджи стреля покрай вратата.

В 27-ата минута Лаутаро Мартинес пропусна чисто положение, след като майсторски се завъртя и напредна през центъра, но Марко Карнезеки спаси удара му. В 35-ата минута Маркус Тюрам реализира, но голът бе отменен заради засада при паса към Мартинес. Малко след началото на второто полувреме Ян Зомер спаси удар на Никола Залевски, а последвалият гол на Шарл де Кетеларе също бе отменен заради засада.

В 62-ата минута реферът отмени още едно попадение, този път на Джанлука Скамака.

Решителният момент дойде в 65-ата минута. Аталанта сбърка при изграждане на играта, топката стигна до Пио Еспозито, който подаде към Лаутаро Мартинес, а аржентинецът прати топката хладнокръвно във вратата на Карнезеки за крайното 0:1.

В 87-ата минута Лазар Самарджич пропусна златен шанс за домакините да изравнят, с което Интер затвърди върха и посреща новата година като лидер в Серия А.



