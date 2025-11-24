Новини
Спорт »
Тенис »
Българките се изкачват в световната тенис ранглиста

Българките се изкачват в световната тенис ранглиста

24 Ноември, 2025 16:23 595 2

  • виктория томова -
  • ранглиста -
  • тенис-
  • wta-
  • арина сабаленка -
  • беларус-
  • ига швьонтек -
  • коко гоф

Виктория Томова вече заема 132-ро място

Българките се изкачват в световната тенис ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Виктория Томова отбеляза нов напредък в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA). 30-годишната софиянка, която неизменно защитава честта на страната ни по кортовете, се изкачи с две позиции и вече заема 132-ро място, натрупвайки 557 точки в актива си.

Междувременно младата надежда на родния тенис – 18-годишната Елизара Янева, направи впечатляващ скок от цели 58 места и вече се нарежда на 380-та позиция в световната класация. Лиа Каратанчева, която остава втората ракета на България, заема 301-во място.

На върха на световния тенис продължава да доминира Арина Сабаленка от Беларус, следвана плътно от полската звезда Ига Швьонтек и американката Коко Гоф, които оформят елитната тройка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Една чудесна новина

    1 0 Отговор
    без при вкус на политика и зелено блато.
    Браво на Виктория.

    16:53 24.11.2025

  • 2 яснота

    0 0 Отговор
    Само има български паспорт.Жената играе за себе си както хиляди други в най-различни сектори.Все едно да пишете,че Исмет е набрал две щайги ягоди по-вече от вчера в Англия.Човека работи за себе си и този факт не ни интересува.

    17:34 24.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ