Българките се изкачват в световната тенис ранглиста

Българската тенисистка Виктория Томова отбеляза нов напредък в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA). 30-годишната софиянка, която неизменно защитава честта на страната ни по кортовете, се изкачи с две позиции и вече заема 132-ро място, натрупвайки 557 точки в актива си.

Междувременно младата надежда на родния тенис – 18-годишната Елизара Янева, направи впечатляващ скок от цели 58 места и вече се нарежда на 380-та позиция в световната класация. Лиа Каратанчева, която остава втората ракета на България, заема 301-во място.

На върха на световния тенис продължава да доминира Арина Сабаленка от Беларус, следвана плътно от полската звезда Ига Швьонтек и американката Коко Гоф, които оформят елитната тройка.