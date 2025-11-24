Борис Бекер посрещна петото си дете на своя 58-и рожден ден

На 21 ноември, в слънчевото утро на Милано, легендата на световния тенис Борис Бекер отпразнува не само своя 58-и рожден ден, но и едно от най-големите чудеса в живота – раждането на петото си дете. Щастливата новина бе споделена лично от германския шампион, който разкри, че съпругата му Лилиан де Карвальо Монтейро го е дарила с дъщеричка, носеща красивото име Зое Витория. „Зое“ – символ на живота, вдъхновен от гръцката митология, а „Витория“ – женският вариант на Виктор, в чест на бащата на Лилиан, разказа развълнуваният Бекер.

Той увери, че майката и новороденото се чувстват отлично. Двойката, която се венча миналото лято в романтичния Портофино, избра да се установи в Милано, където сега посреща новия член на семейството.

Лилиан де Карвальо Монтейро, с корени от екзотичния остров Сао Томе и Принсипи, е дъщеря на Виктор Монтейро – бивш министър на отбраната и кандидат за президент на африканската държава през 2014 година.

Борис Бекер вече е горд баща на още четири деца. От първия си брак с Барбара има двама сина – Ноа Гейбриъл (31) и Елиас (26). От връзката си с руската манекенка Анжела Ермакова се ражда дъщеря му Ана (25), а от втория си брак с Лили Керсенберг – синът Амадеус (15). С появата на малката Зое Витория, семейството на Бекер се увеличи, а тенис легендата не скри радостта си от това ново начало.