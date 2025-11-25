Новини
Отиде си легендарен италиански вратар

25 Ноември, 2025 18:59 1 842 4

Неговите ръце-клещи направиха Милан велик през 50-те години

Отиде си легендарен италиански вратар - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният вратар на Милан - Лоренцо Буфон, почина на 95-годишна възраст, съобщиха от клуба. Той изведе „росонерите“ до пет титли в Серия А преди да продължи кариерата си в Дженоа и впоследствие в Интер, където добави още едно Скудето през сезон 1962/63. А завърши професионалния си път във Фиорентина.

Известен с прочутия си захват „клещи“, той пази и за националния тим на Италия, участвайки на световното първенство през 1962 г. в Чили и записвайки общо 15 мача за „адзурите“. Лоренцо е втори бртовчед на дядото на Джанлуиджи Буфон.

От Милан отдадоха почит в емоционално послание в социалните мрежи.

„Неговите ръце-клещи направиха Милан велик през 50-те години. Великолепният Лоренцо, човек с огромно росонерско сърце, ни напусна. С дълбока емоция се сбогуваме с него и почитаме паметта му“, написаха от Милан.

Буфон остава в историята като един от най-стилните и смели вратари на своето време — истински пионер на италианската школа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор
    Е толкова ли не можете една снимка да му намерите🤔❗

    19:00 25.11.2025

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    много простиМисирки пишат тука как да намерят снимка?

    19:16 25.11.2025

  • 3 град КОЗЛОДУЙ4285

    0 2 Отговор
    дано скоро се оправи човека

    Коментиран от #4

    19:16 25.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

