Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Донски не достигна до основнат схема на „Чалънджър 100" в Мая - Португалия

Александър Донски не достигна до основнат схема на „Чалънджър 100" в Мая - Португалия

25 Ноември, 2025 11:41 502 0

  • александър донски-
  • квалификациите -
  • турнир-
  • тенис -
  • мая -
  • португалия

Българинът загуби от Андрей Мартин

Александър Донски не достигна до основнат схема на „Чалънджър 100" в Мая - Португалия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Донски загуби във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100" в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Донски отстъпи с 4:6, 6:1, 6:7(3) от №5 в схемата на пресявките Андрей Мартин (Словакия). Срещата продължи 2 часа и 14 минути.


Българинът поведе с 3:0 в началото на първия сет, но спечели само един от следващите седем гейма за 4:6. Донски спечели пет поредни гейма във втората част от 1:1 до 6:1 и изравни резултата в сетовете. Третата решителна част започна с размяна на по един пробив. При 5:5 Донски пропусна четири възможности да стигне до пробив, а след това се стигна до тайбрек. В него Мартин дръпна с 6-3 точки и от първия си мачбол стигна до победата.


Донски е заявен и в надпреварата на двойки. Националът и Тиаго Перейра (Португалия) ще започнат с мач срещу Давид Поляк (Чехия) и Давид Вега Ернандес (Испания).


Още един българин ще стартира в турнира. Адриан Андреев ще започне от основната схема на сингъл и в първия кръг ще срещне Пол Мартин Тифон (Испания).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ