Спортът по ТВ в сряда (26 ноември)

Спортът по ТВ в сряда (26 ноември)

26 Ноември, 2025 06:15 1 038 0

Еъо какво може да гледаме днес

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.00 НБА, ЛА Клипърс – ЛА Лейкърс Диема спорт 3

11.55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1

12.00 Улсан – Бурусам Диема спорт 3

14.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Шотландия - Норвегия, групова фаза, жени Евроспорт 2

14.15 Лайън Сити – Персиб Диема спорт 2

14.15 Шанхай Шенхуа – Висел Кобе Диема спорт 3

15.45 Истиклол – Ал Насър Нова спорт

15.55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

17.30 Волейбол, Пирин – Берое МАХ Спорт 1

18.00 Истиклол – Ал Уасъл Нова спорт

19.00 Волейбол, Жешов – Марица МАХ Спорт 3

19.30 Рали, световен шампионат, Саудитска Арабия МАХ Спорт 4

19.45 Пафос – Монако Би Ти Ви Екшън

19.45 Копенхаген – Кайрат Ринг

20.00 Волейбол, Левски – Лас Палмас МАХ Спорт 2

20.30 Баскетбол, Цървена звезда – Олимпиакос МАХ Спорт 1

20.30 Баскетбол, Монако – Анадолу Ефес МАХ Спорт 4

21.30 Волейбол, Перуджа – Монца МАХ Спорт 3

22.00 Арсенал – Байерн Би Ти Ви Екшън

22.00 Атлетико – Интер Ринг

22.00 Уест Бромич – Бирмингам Диема спорт 2

04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1


