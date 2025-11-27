Новини
Никола Цолов все по-близо до сбъдването на голямата си мечта

27 Ноември, 2025 16:30 468 2

Утре Цолов ще направи своя официален дебют във Формула 2

Никола Цолов все по-близо до сбъдването на голямата си мечта - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският талант в моторните спортове - Никола Цолов, е все по-близо до сбъдването на голямата си мечта – да стане първият българин, който се състезава във Формула 1.

Утре Цолов ще направи своя официален дебют във Формула 2 – последното стъпало преди "кралските гонки", а всичко най-интересно от уикенда в Катар ще може да проследите на живо по DIEMA SPORT 3. Петъчната тренировка, съботният спринт и основното състезание в неделя ще бъдат излъчвани пряко в каналите на DIEMA XTRA.

Като част от академията за млади таланти на отбора на Alpine F1 Racing Team, Цолов уверено преминава през етапите на подготвителните серии. След успехите си във Формула 4 и участието си във Формула 3, където записа и исторически победи, Цолов вече прави следващата решителна крачка.

Участието му във финалните две състезания за сезона във Формула 2 с отбора на Campos Racing, както и потвърждаването му като постоянен пилот за следващия сезон, е ясен сигнал за амбициите му.

С подкрепата на своя ментор – двукратният световен шампион във Формула 1, Фернандо Алонсо – Никола Цолов продължава да трупа опит и да демонстрира скорост, която го поставя сред най-големите надежди за място на стартовата решетка на Формула 1 в близко бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гого

    1 0 Отговор
    Супер ще му дойдат тези стартове като тренировка за следващия сезон! 🏎️🏁🚥🏆💨

    16:34 27.11.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Браво. В България обаче е изключително важно да се говори само за Левски и ЦСКА. Така че, моля, изтрийте статията. Тя не провокира простотия и обиди, което я прави безинтересна за масата хора.

    16:44 27.11.2025

