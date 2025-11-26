Защитник на Левски се дърпа за нов договор?

Левски продължава да удря на камък в опитите си да поднови договора на защитника Кристиан Димитров. "Мач Телеграф" твърди, че собственикът на "сините" Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров са се срещнали с бранителя, за да обсъдят контракта му, който изтича в края на сезона.

Двете страни за втори път водят разговори по темата, но както е станало и след първата среща - Кристиан Димитров увърта и сега. Според запознати бранителят не бърза да преподписва, защото се надява на трансфер в чужбина. 28-годишният футболист възроди кариерата си на "Герена" и сега иска да осребри това.

Припомняме, че защитникът получи увеличение на заплатата, след като се превърна в твърд титуляр. "Сините" шефове обаче нямат намерение да правят Кристиан един от най-скъпите футболисти на тима, а се твърди, че неговите претенции са именно такива.

На "Герена" се говори, че Димитров ще получи картбланш от ръководството до края на годината и ако не подпише дотогава, защитникът може да последва съдбата на Анди Краев. Припомняме, че бившият халф на "сините" беше отстранен от отбора, след като отказа да преподпише и не игра футбол около 6 месеца, преди да си тръгне от Левски като свободен агент през лятото на 2024 година.