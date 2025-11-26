Защитник на Левски се дърпа за нов договор?

Левски продължава да удря на камък в опитите си да поднови договора на защитника Кристиан Димитров. "Мач Телеграф" твърди, че собственикът на "сините" Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров са се срещнали с бранителя, за да обсъдят контракта му, който изтича в края на сезона.
Двете страни за втори път водят разговори по темата, но както е станало и след първата среща - Кристиан Димитров увърта и сега. Според запознати бранителят не бърза да преподписва, защото се надява на трансфер в чужбина. 28-годишният футболист възроди кариерата си на "Герена" и сега иска да осребри това.
Припомняме, че защитникът получи увеличение на заплатата, след като се превърна в твърд титуляр. "Сините" шефове обаче нямат намерение да правят Кристиан един от най-скъпите футболисти на тима, а се твърди, че неговите претенции са именно такива.
На "Герена" се говори, че Димитров ще получи картбланш от ръководството до края на годината и ако не подпише дотогава, защитникът може да последва съдбата на Анди Краев. Припомняме, че бившият халф на "сините" беше отстранен от отбора, след като отказа да преподпише и не игра футбол около 6 месеца, преди да си тръгне от Левски като свободен агент през лятото на 2024 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БЪЛГАРИТЕ БЯГАТ
Коментиран от #2
12:07 26.11.2025
2 Левски 1914
До коментар #1 от "БЪЛГАРИТЕ БЯГАТ":Но благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ съществува и е на първо място.
Коментиран от #4
13:04 26.11.2025
3 Някой
Оказа се, че "калинките" работят за 1600-1800 лева чисто месечно, а началниците като Главчо взимат бонуси по 100 000 лева годишно
13:12 26.11.2025
4 Оди бери ЛАЙКА..
До коментар #2 от "Левски 1914":МУШИКИ сте. На отбора трябва да се смени името. С тези чужди това не е отбора на АПОСТОЛА. 2/3 ОТ ИГРАЧИТЕ И ТРЕНЬОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА БЪЛГАРИ. танас е муш муш казиното.
13:23 26.11.2025