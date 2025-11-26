Новини
Защитник на Левски се дърпа за нов договор?

26 Ноември, 2025 11:59

  • кристиан димитров-
  • левски-
  • футбол-
  • договор

Собственикът на "сините" Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров са се срещнали с бранителя, за да обсъдят контракта му, който изтича в края на сезона

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски продължава да удря на камък в опитите си да поднови договора на защитника Кристиан Димитров. "Мач Телеграф" твърди, че собственикът на "сините" Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров са се срещнали с бранителя, за да обсъдят контракта му, който изтича в края на сезона.

Двете страни за втори път водят разговори по темата, но както е станало и след първата среща - Кристиан Димитров увърта и сега. Според запознати бранителят не бърза да преподписва, защото се надява на трансфер в чужбина. 28-годишният футболист възроди кариерата си на "Герена" и сега иска да осребри това.

Припомняме, че защитникът получи увеличение на заплатата, след като се превърна в твърд титуляр. "Сините" шефове обаче нямат намерение да правят Кристиан един от най-скъпите футболисти на тима, а се твърди, че неговите претенции са именно такива.

На "Герена" се говори, че Димитров ще получи картбланш от ръководството до края на годината и ако не подпише дотогава, защитникът може да последва съдбата на Анди Краев. Припомняме, че бившият халф на "сините" беше отстранен от отбора, след като отказа да преподпише и не игра футбол около 6 месеца, преди да си тръгне от Левски като свободен агент през лятото на 2024 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БЪЛГАРИТЕ БЯГАТ

    6 1 Отговор
    Или на търкат пейката. Чуждите взимат със хилядарки повече и се ДУЯТ заедно със велоалеята. танасе, танасчо зависим орбитален сиктордосна мажоретка предаде името на АПОСТОЛА.

    Коментиран от #2

    12:07 26.11.2025

  • 2 Левски 1914

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "БЪЛГАРИТЕ БЯГАТ":

    Но благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ съществува и е на първо място.

    Коментиран от #4

    13:04 26.11.2025

  • 3 Някой

    3 0 Отговор
    Доколото разбирам Димитровн не увърта, а иска по-висока висока заплата. Всеки е в правото си да иска по-висока заплата, а пък клуба е в правото си да откаже да му я даде. Като знам какви мизерни заплати плащат всички робовладелците у нас и във футбола, и в бизнеса, и в държавата и в общините, как да не искаш повишение.

    Оказа се, че "калинките" работят за 1600-1800 лева чисто месечно, а началниците като Главчо взимат бонуси по 100 000 лева годишно

    13:12 26.11.2025

  • 4 Оди бери ЛАЙКА..

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    МУШИКИ сте. На отбора трябва да се смени името. С тези чужди това не е отбора на АПОСТОЛА. 2/3 ОТ ИГРАЧИТЕ И ТРЕНЬОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА БЪЛГАРИ. танас е муш муш казиното.

    13:23 26.11.2025

