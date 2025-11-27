Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Ивет Горанова продължава безкомпромисно към елиминациите в Кайро

27 Ноември, 2025 19:59 580 9

  • ивет горанова-
  • световното първенство по карате-
  • кайро-
  • карате-
  • спорт

В категория до 50 килограма кумите по-рано днес другата българска представителка в надпреварата Теодора Цанева не успя да преодолее груповата фаза

Ивет Горанова продължава безкомпромисно към елиминациите в Кайро - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова се класира за осминафиналите в категория до 55 килограма кумите на Световното първенство по карате в Кайро (Египет).

Българката стартира в група 7 на турнира с равенство 0:0 в много оспорван мач срещу бронзовата медалистка от шампионата на Азия в Ташкент 2025 Алиша Алиша (Индия), но след това спечели с явно превъзходство и 10:0 точки 15 секунди преди края на втория си двубой срещу Фабиана Бариентос (Гватемала). В последната си среща от първата фаза на надпреварата Горанова също имаше сериозно предимство и спечели със 7:0 срещу бронзовата медалистка от първенството на Океания в Нова Каледония 2025 Бритни Олдридж (Нова Зеландия).

Така българката и индийката завършиха с еднакъв актив на върха – по 2 победи и равенство, като и двете и продължават на осминафиналите, които са тази вечер. Четвъртфиналите и полуфиналите са в събота, а финалът е в неделя.

Ивет Горанова ще стартира в директните елиминации за титлата срещу панамериканската шампионка от Пунта дел Есте 2024 Хана Фурумото-Деше (Канада), чиято майка е японка. Мачът между двете ще започне след 20:10 часа българско време.

Горанова, сребърна медалистка от Будапеща 2023, се стреми към първо злато от Световно първенство в кариерата си.

В категория до 50 килограма кумите по-рано днес другата българска представителка в надпреварата Теодора Цанева не успя да преодолее груповата фаза.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 таксиджия 🚖

    3 4 Отговор
    грозна гербаджийка. Играе фалшиво карате. Истината е Киокошин!

    Коментиран от #7, #8

    20:00 27.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    А ти играеш джобно карате с оная си работа нед0к латен бакшиш 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    20:45 27.11.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Ивелине вазелине, стяга се примката около шията ти. Скоро оставаш без имунитет! 😉

    21:09 27.11.2025

