Владимир Зографски продължава напред на голямата шанца във Фалун

26 Ноември, 2025 15:18 533 1

Българинът преодоля квалификациите

Владимир Зографски продължава напред на голямата шанца във Фалун - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас в ски скока Владимир Зографски отново доказа класата си, като си осигури място в основното състезание на голямата шанца във Фалун, Швеция. След като само ден по-рано впечатли с влизане в топ 10 на малката шанца в същия зимен курорт, Зографски продължава да радва феновете на зимните спортове у нас.

Днес националът преодоля квалификациите, заемайки 27-ата позиция с опит от 121 метра и актив от 109.8 точки.

Най-добър резултат постигна Щефен Ембахер, който с 131 метра и 131.3 точки записа втори квалификационен триумф за сезона. Словенецът Анже Ланишек се нареди втори с 128.1 точки, докато новият лидер в генералното класиране, Щефан Крафт, остана 11-и в пресявките.

Владимир Зографски продължава да се бори за челните места в генералното подреждане за Световната купа, където заема 13-о място с 58 точки – само на точка зад словенеца Тими Зайц, който този път не успя да премине квалификациите.

Четвъртият кръг от сезона стартира днес в 16:10 часа българско време.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успех

    2 0 Отговор
    на Владимир !

    15:43 26.11.2025

