Формула 1 се завръща в Катар: Пълна програма за уикенда на „Лусайл“

След вълнуващата серия от четири състезания в Америка, светът на Формула 1 обръща поглед към горещия Близък изток, където предстоят последните два решаващи кръга от шампионата за 2025 година. Първата спирка е модерната писта „Лусайл“ в Катар, която ще бъде арена на драматични битки, последния спринт за сезона и историческия дебют на българския талант Никола Цолов във Формула 2. Феновете могат да очакват динамичен уикенд, изпълнен с адреналин, стратегически ходове и незабравими моменти.

Ето и подробната програма на състезателните дни, като всички часове са посочени по българското време:

Петък, 28 ноември

13:05 ч. – Тренировка във Формула 2: Първи обиколки за младите пилоти, сред които и Никола Цолов.

15:30 ч. - Свободна тренировка във Формула 1: Отборите настройват болидите за предстоящите квалификации и състезания.

18:10 ч. - Квалификация във Формула 2: Определя се стартовата решетка за спринта и основното състезание.

19:30 ч. – Квалификация за спринта във Формула 1: Пилотите се борят за челни позиции в последния спринт за сезона.

Събота, 29 ноември

16:00 ч. – Спринт във Формула 1 (19 обиколки): Кратко, но интензивно състезание, което може да преобърне класирането.

18:20 ч. – Спринт във Формула 2 (23 обиколки): Младите надежди се впускат в битка за ценни точки.

20:00 ч. – Квалификация във Формула 1: Определя се стартовата решетка за неделното гранде финале.

Неделя, 30 ноември

14:00 ч. – Основно състезание във Формула 2 (32 обиколки): Никола Цолов ще се изправи срещу най-добрите млади пилоти в света.

18:00 ч. – Гран При на Катар във Формула 1 (57 обиколки): Кулминацията на уикенда – битката за победата на „Лусайл“.