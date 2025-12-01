Новини
Никола Цолов впечатли света на Формула 2 с дебюта си в Катар

1 Декември, 2025 16:43 512 0

Българският пилот завърши седми в първото си състезание

Никола Цолов впечатли света на Формула 2 с дебюта си в Катар - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант Никола Цолов направи истински фурор при първата си поява във Формула 2, превръщайки уикенда на пистата „Лусаил“ в Катар в незабравим момент за родния моторен спорт. Младият пилот, който се присъедини към отбора на Campos Racing буквално в последния момент, не просто изпълни задачата си, а надмина всички очаквания с изключителна зрялост и скорост.

Преминаването от Формула 3 към Формула 2 е огромно предизвикателство – по-мощни автомобили, по-сложна стратегия, по-тежки болиди и изисквания към управлението на гумите, които често объркват дори най-обещаващите новаци. За Цолов обаче този преход изглеждаше като детска игра – той се адаптира светкавично и показа, че е готов за голямата сцена.

Още в петъчната квалификация българинът даде сериозна заявка, като се нареди седми сред най-добрите. Да се класираш в топ 10 при дебюта си, срещу съперници с богат опит във Формула 2, е постижение, което говори само по себе си за неговия потенциал.

Истинското изпитание обаче дойде в неделното основно състезание. Там, където се изисква не само бързина, но и стратегическо мислене, Никола демонстрира хладнокръвие и издръжливост. Той избегна капаните на трасето, запази гумите си и се пребори за ценни точки, завършвайки на престижното седмо място. Този резултат е не просто успех – той е доказателство за отличната му работа с инженерите на Campos и за смелостта му да се изправи срещу утвърдени имена в шампионата.

Вместо да се притесни, Цолов се впусна в битка гума до гума, показвайки, че не се страхува от предизвикателствата.

Уикендът в Катар изпрати ясно послание: българският лъв е готов да ръмжи сред най-добрите.

Предстоящият финален кръг в Абу Даби ще бъде още една възможност за Никола да затвърди позициите си, но с представянето си в Лусаил той вече си осигури спокойствие и самочувствие за пълен сезон през 2026 година.


