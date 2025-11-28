Новини
Никола Цолов с блестящо представяне в дебютната си квалификация във Формула 2

28 Ноември, 2025

Българинът ще стартира и в спринта

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант Никола Цолов направи силен старт на своята кариера във Формула 2, като завърши на седмо място в първата си квалификационна сесия, проведена на осветената писта „Лусайл“ в Катар. Младият пилот на „Кампос Рейсинг“ демонстрира хладнокръвие и бързина, които му осигуриха място сред най-добрите десет в дебюта му в престижния шампионат.

В продължение на почти цялата 30-минутна квалификация Цолов се движеше в задната част на класирането, но в последните минути буквално „изригна“ с впечатляваща обиколка.

С време 1:36.764 българинът първоначално се изкачи до четвърта позиция, но след финалните турове на конкурентите се нареди седми – само на 0.659 секунди зад победителя Оливър Гьоте, който грабна полпозишъна с 1:36.115.

Втори остана лидерът в генералното класиране Леонардо Форнароли, който след края на сесията спря на трасето заради технически проблем.

Благодарение на седмото си място, българският ас ще стартира утрешния спринт от четвърта позиция, тъй като първите десет от квалификацията се разместват по регламента на F2. Пред него ще бъдат Ричърд Вершоор, Джошуа Дюрксен и Рафаел Виягомес.

За съжаление, съотборникът му Арвид Линдблад допусна грешка в последната си бърза обиколка и остана едва 17-ти.

Спринтовото състезание на „Лусайл“ ще се проведе утре от 18:20 часа българско време и ще включва 23 обиколки под светлините на прожекторите – първо нощно състезание за Цолов във Формула 2.

