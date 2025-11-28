Новини
Оскар Пиастри завоюва първа позиция за спринта в Катар

28 Ноември, 2025 21:16 527 1

Състезанието е утре от 16:00 часа

Оскар Пиастри завоюва първа позиция за спринта в Катар - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият австралиец Оскар Пиастри си осигури първото място на старта за спринтовото състезание от Формула 1 в Катар.

В напрегнатата квалификация за спринта, Пиастри демонстрира хладнокръвие и майсторство, като в решителния трети сегмент (Q3) поведе колоната още след първите обиколки. С минимална преднина от 0.044 секунди пред съотборника си Ландо Норис и 0.287 пред Джордж Ръсел от Мерцедес, австралиецът даде заявка за силно представяне.

Драмата се разигра във финалните минути, когато Ръсел с меките гуми изскочи начело с време 1:20.087. Но радостта му бе кратка – Пиастри мигновено отвърна с още по-добра обиколка – 1:20.055, с което си осигури полпозишъна с аванс от 0.032 секунди пред пилота на Мерцедес.

Втората редица на стартовата решетка ще бъде споделена от Ландо Норис и опитния Фернандо Алонсо, докато третият ред ще приюти двамата съотборници от Ред Бул – Юки Цунода и световния шампион Макс Верстапен.

Младият талант Андреа Кими Антонели ще стартира седми, непосредствено пред Карлос Сайнц, а петият ред ще бъде зает от Шарл Льоклер и Алекс Албон, които не успяха да разгърнат пълния си потенциал в Q3.

Изненадващо, седемкратният световен шампион Люис Хамилтън преживя разочарование, отпадайки още в първата фаза на квалификацията.

Голямото спринтово състезание в Катар ще се проведе утре от 16:00 часа българско време и ще включва 19 обиколки.


Подобни новини


  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Абе,Геле Ангелова,какъв спринт те гони? Да не си дишал райски газ?

    21:31 28.11.2025

