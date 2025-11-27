Американските собственици на Шефилд Юнайтед опитали да купят и Шефилд Уензди

Американските собственици на Шефилд Юнайтед са направили дръзък опит да придобият градския съперник Шефилд Уензди, разкрива „Mirror“.

Идеята зад този неочакван ход е била революционна — сливане на двата клуба и превръщане на Шефилд в град с един обединен футболен отбор.

Проектът така и не е получил зелена светлина, но новината предизвиква буря сред феновете, тъй като подобно обединение е почти немислимо предвид историческото и емоционалното съперничество между двата клуба.

Любопитно е да напомним, че първият футболен клуб в историята е ФК Шефилд, основан през 1857 година. Отборът няма никаква връзка с известните професионални клубове от града – Шефилд Уензди и Юнайтед, но въпреки това не престава да съществува благодарение на местните дарители и фенове.