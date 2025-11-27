Новини
Лудогорец се изправя срещу Селта Виго в ключов сблъсък от Лига Европа

27 Ноември, 2025 10:09 617 1

Дали "орлите" ще успее да изненада именития си съперник ?

Лудогорец се изправя срещу Селта Виго в ключов сблъсък от Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер очаква феновете в Разград, където Лудогорец ще премери сили със Селта Виго в двубой от петия кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата ще се проведе днес от 19:45 часа на стадион "Хювефарма Арена".

След дълга серия без успех, "орлите" от Разград най-сетне усетиха вкуса на победата през изминалия уикенд, когато надделяха с 2:0 над Септември Сф в мач от Първа лига. Този успех бе особено значим, тъй като беляза дебюта на новия наставник Пер-Матиас Хьогмо начело на тима. Сега Лудогорец ще се опита да пренесе позитивната енергия и на европейската сцена, където до момента има една победа – срещу Малмьо като гост – и три поражения, което ги нарежда на 30-о място в класирането с актив от 3 точки.

Испанският съперник Селта Виго пристига в България с далеч по-добри показатели – три победи и само една загуба, допусната срещу Щутгарт преди два месеца. С 9 точки на сметката си, "небесносините" заемат четвъртата позиция в групата и ще търсят нов успех, за да затвърдят амбициите си за продължаване напред.

Това ще бъде първият официален сблъсък между Лудогорец и Селта Виго в европейските клубни турнири – интригуваща предпоставка за непредсказуем и оспорван мач.

Двата отбора ще трябва да се справят и с кадрови проблеми. За домакините от Лудогорец аут са Едвин Куртулуш и Георги Терзиев, докато в лагера на Селта Виго с травми са Франсиско Белтран и Джоузеф Айдо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тези орли

    2 0 Отговор
    отдавна са загубили ключа от клетката.

    11:05 27.11.2025

