Джейк Пол след мача с Антъни Джошуа: Двойно счупване на челюстта, благодаря на всички за подкрепата

20 Декември, 2025 15:52 936 7

  • джейк пол-
  • антъни джошуа-
  • бокс

Джошуа, който е един от най-успешните боксьори в тежка категория в последното десетилетие в света, го нокаутира в шестия рунд

Джейк Пол след мача с Антъни Джошуа: Двойно счупване на челюстта, благодаря на всички за подкрепата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският инфлуенсър Джейк Пол е с две фрактури на челюстта след мача си с британеца Антъни Джошуа, предаде БТА.

Джошуа, който е един от най-успешните боксьори в тежка категория в последното десетилетие в света, нокаутира в шестия рунд с 15 сантиметра по-дребния от него Пол. Двубоят в Маями премина изцяло под контрола на бившия световен шампион, който нанесе множество тежки удари в главата на своя опонент.

В социалната мрежа Х Пол публикува рентгеновата снимка на челюстта си.

"Двойно счупване на челюстта. Благодаря на всички за подкрепата, но съм добре. След 10 дни мога да се бия с Канело Алварес (бел. р - един от най-добрите боксьори в средните категории", написа Пол, който явно няма намерение да напуска боксовия ринг, въпреки най-тежката загуба в кариерата си.

И Джошуа, и Пол взеха по 50 милиона долара от срещата помежду си.


САЩ
Оценка 3 от 3 гласа.
Оценка 3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пепелянката

    9 0 Отговор
    И тия клоун като наш опульо го търпяха до 6 рунд..

    15:57 20.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Сметай, ако се беше изправил срещу Бою Каратиста🤣

    15:59 20.12.2025

  • 3 До тук приятел,

    4 0 Отговор
    харчи си парите от боя и си седни на Д-то.

    16:02 20.12.2025

  • 4 мамулев

    3 0 Отговор
    горилата и мен ме поду за месец, главата ми беше двойна

    16:08 20.12.2025

  • 5 Хахаха

    5 0 Отговор
    Това не е като да снимаш клипчета за ютуб, и да играеш в нагласени мачове :)

    16:12 20.12.2025

  • 6 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Какво ли не правят хората за пари... Да се радва тоя наркоман че не му е счупил врата

    16:13 20.12.2025

  • 7 Тома

    2 0 Отговор
    Сега разбирам защо всеки път му падаше на колене за да му ухне

    16:17 20.12.2025

