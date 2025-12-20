Джейк Пол след мача с Антъни Джошуа: Двойно счупване на челюстта, благодаря на всички за подкрепата

Американският инфлуенсър Джейк Пол е с две фрактури на челюстта след мача си с британеца Антъни Джошуа, предаде БТА.

Джошуа, който е един от най-успешните боксьори в тежка категория в последното десетилетие в света, нокаутира в шестия рунд с 15 сантиметра по-дребния от него Пол. Двубоят в Маями премина изцяло под контрола на бившия световен шампион, който нанесе множество тежки удари в главата на своя опонент.

В социалната мрежа Х Пол публикува рентгеновата снимка на челюстта си.

"Двойно счупване на челюстта. Благодаря на всички за подкрепата, но съм добре. След 10 дни мога да се бия с Канело Алварес (бел. р - един от най-добрите боксьори в средните категории", написа Пол, който явно няма намерение да напуска боксовия ринг, въпреки най-тежката загуба в кариерата си.

И Джошуа, и Пол взеха по 50 милиона долара от срещата помежду си.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025