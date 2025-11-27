Новини
Евертон Бала: Преминаването ми в Левски е най-важното решение в кариерата ми

Евертон Бала: Преминаването ми в Левски е най-важното решение в кариерата ми

27 Ноември, 2025 20:59 401 1

  • евертон бала-
  • футбол-
  • левски

Бразилецът не скри задоволството си от индивидуалната награда, но подчерта, че голямата цел остава отборният успех

Евертон Бала: Преминаването ми в Левски е най-важното решение в кариерата ми - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Евертон Бала беше отличен за играч на 16-ия кръг в efbet Лига, след като с две попадения изведе Левски до победата при визитата на Монтана. Бразилецът не скри задоволството си от индивидуалната награда, но подчерта, че голямата цел остава отборният успех.

„Много съм щастлив от наградата, надявам се да има още подобни, но най-вече се надявам да дойдат отборни такива – титла. Всеки кръг доказваме, че сме добре подготвени. Това е целта – да завоюваме отличия“, коментира крилото.

Бала открои работата на Хулио Веласкес като ключова за възхода на „сините“:
„Най-голямата промяна е треньорът. Той смени чипа, както се казва в Бразилия. Ръководството също положи усилия и подсили състава.“

Футболистът призна, че неразривно свързва бъдещето си със „синия“ клуб:
„Със сигурност идването ми за постоянно в Левски е най-важното решение в кариерата ми. Първо бях под наем и исках бързо да се адаптирам. Сега мисля, че показвам постоянство. Веласкес започна да ме използва на различни позиции и да извади най-доброто от мен.“

Бала е убеден, че промяната в „Герена“ е осезаема и ще продължи и през следващата година:
„Има промяна в манталитета и начина на мислене. Много искам това да продължи по същия начин.“

„Сините“ се подготвят за следващите си предизвикателства, като към момента извън заниманията са Ради Кирилов и Карл Фабиен.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Специалиста

    0 1 Отговор
    Браво на момчето, докараха го от Амазонската лига от окръжните групи да заработи някой лев. Щом е кандисал да играе тук, значи има гоуем талант. Само не зачнам дали още скача релсите на трамвая за да не го фане тока.

    21:04 27.11.2025

