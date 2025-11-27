Евертон Бала: Преминаването ми в Левски е най-важното решение в кариерата ми

Евертон Бала беше отличен за играч на 16-ия кръг в efbet Лига, след като с две попадения изведе Левски до победата при визитата на Монтана. Бразилецът не скри задоволството си от индивидуалната награда, но подчерта, че голямата цел остава отборният успех.

„Много съм щастлив от наградата, надявам се да има още подобни, но най-вече се надявам да дойдат отборни такива – титла. Всеки кръг доказваме, че сме добре подготвени. Това е целта – да завоюваме отличия“, коментира крилото.

Бала открои работата на Хулио Веласкес като ключова за възхода на „сините“:

„Най-голямата промяна е треньорът. Той смени чипа, както се казва в Бразилия. Ръководството също положи усилия и подсили състава.“

Футболистът призна, че неразривно свързва бъдещето си със „синия“ клуб:

„Със сигурност идването ми за постоянно в Левски е най-важното решение в кариерата ми. Първо бях под наем и исках бързо да се адаптирам. Сега мисля, че показвам постоянство. Веласкес започна да ме използва на различни позиции и да извади най-доброто от мен.“

Бала е убеден, че промяната в „Герена“ е осезаема и ще продължи и през следващата година:

„Има промяна в манталитета и начина на мислене. Много искам това да продължи по същия начин.“

„Сините“ се подготвят за следващите си предизвикателства, като към момента извън заниманията са Ради Кирилов и Карл Фабиен.