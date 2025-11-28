Новини
Спорт »
Световен футбол »
Исторически хеттрик за Петър Станич в Европа

28 Ноември, 2025 07:59 564 1

  • лудогорец-
  • петър станич-
  • футбол

Сърбинът стана едва третият играч на Лудогорец с три гола в един мач, като преди него това са правили само Клаудиу Кешеру и Елвис Ману

Исторически хеттрик за Петър Станич в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Лудогорец Петър Станич блесна срещу Селта Виго, отбелязвайки хеттрик при победата с 3:2 на „Хювефарма Арена“. Именно това негово постижение го изкачва високо в класация на „орлите“ за европейсите турнири.

Сърбинът стана едва третият играч на Лудогорец с три гола в един мач, като преди него това са правили само Клаудиу Кешеру и Елвис Ману.

Кешеру отбеляза три гола при разгромната победа с 5:1 над ЦСКА Москва в Лига Европа на 19 септември 2019 година, докато Ману се отличи при загубата с 3:4 от Ласк Линц в същия турнир на 29 октомври 2020 година.

Петър Станич вкара три попадения, като две от тях бяха от дузпи, изработени от Кайо Видал.

„Ще се усмихна, преди да заспя, нормално е след такъв мач“, каза Станич след срещата в Разград.


  • 1 кое му е историческото

    Купуваш си играчи на килограм и си ти..
    Арабите го праят това и то доста по-успешно.
    На Станич да му се радват в Сърбия и в националния си да го извикат ако искат. Не виждам нищо специално в тази новина. 100 други мача бяха по интересни тази седмица.

    08:04 28.11.2025

