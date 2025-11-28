Исторически хеттрик за Петър Станич в Европа

Футболистът на Лудогорец Петър Станич блесна срещу Селта Виго, отбелязвайки хеттрик при победата с 3:2 на „Хювефарма Арена“. Именно това негово постижение го изкачва високо в класация на „орлите“ за европейсите турнири.

Сърбинът стана едва третият играч на Лудогорец с три гола в един мач, като преди него това са правили само Клаудиу Кешеру и Елвис Ману.

Кешеру отбеляза три гола при разгромната победа с 5:1 над ЦСКА Москва в Лига Европа на 19 септември 2019 година, докато Ману се отличи при загубата с 3:4 от Ласк Линц в същия турнир на 29 октомври 2020 година.

Петър Станич вкара три попадения, като две от тях бяха от дузпи, изработени от Кайо Видал.

„Ще се усмихна, преди да заспя, нормално е след такъв мач“, каза Станич след срещата в Разград.