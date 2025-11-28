Новини
Спорт »
Световен футбол »
Исландският съд с окончателно решение по сексуалното обвинение срещу Алберт Гудмундсон от Фиорентина

Исландският съд с окончателно решение по сексуалното обвинение срещу Алберт Гудмундсон от Фиорентина

28 Ноември, 2025 07:00 696 0

  • алберт гудмундсон-
  • фиорентина-
  • футбол

Апелът в Исландия е отхвърлен – случаят е практически приключен

Исландският съд с окончателно решение по сексуалното обвинение срещу Алберт Гудмундсон от Фиорентина - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

От Исландия пристигна важна новина за Алберт Гудмундсон от Фиорентина, а именно, че апелът срещу неговото оправдаване беше отхвърлена, съобщиха адвокатите на играча.

Решението на съда на практика затваря случая, тъй като възможността за ново обжалване е почти изключена и би представлявала изключително рядък правен ход.

Гудмундсон беше изправен пред съд по обвинение в сексуално непристойно поведение, свързано със събитие от лятото на 2023 г. в Исландия. Случаят първоначално беше прекратен, след което отново отворен, но и при възобновяването му нападателят бе напълно оправдан.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ