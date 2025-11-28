Исландският съд с окончателно решение по сексуалното обвинение срещу Алберт Гудмундсон от Фиорентина

От Исландия пристигна важна новина за Алберт Гудмундсон от Фиорентина, а именно, че апелът срещу неговото оправдаване беше отхвърлена, съобщиха адвокатите на играча.

Решението на съда на практика затваря случая, тъй като възможността за ново обжалване е почти изключена и би представлявала изключително рядък правен ход.

Гудмундсон беше изправен пред съд по обвинение в сексуално непристойно поведение, свързано със събитие от лятото на 2023 г. в Исландия. Случаят първоначално беше прекратен, след което отново отворен, но и при възобновяването му нападателят бе напълно оправдан.