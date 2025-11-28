Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в петък (28 ноември)

Спортът по ТВ в петък (28 ноември)

28 Ноември, 2025 06:15 395 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво можем да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (28 ноември) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

07.45 Суперкарс, първо състезание в Аделаида МАХ Спорт 2

09.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, полуфинал, мъже Евроспорт 2

09.30 Рали, световен шампионат, Саудитска Арабия МАХ Спорт 4

11.20 Ски бягане: Световна купа в Рука, 10 км, жени Евроспорт 1

13.00 Формула 2, тренировка за Гран при на Катар Диема спорт 3

13.00 Северна комбинация: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

14.00 Ски бягане: Световна купа в Рука, 10 км, мъже Евроспорт 1

14.20 Формула 1 на вода: Световен шампионат в Саудитска Арабия, спринт Евроспорт 2

15.00 Локомотив (Сф) – Арда Диема спорт

15.00 Рали, световен шампионат, Саудитска Арабия МАХ Спорт 4

15.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Катар Диема спорт 3

16.00 Северна комбинация: Световна купа в Рука, ски бягане, 7.5 км, мъже Евроспорт 1

16.45 Ски скокове: Световна купа във Фалун, голяма шанца, жени, голяма шанца Евроспорт 1

17.30 Локомотив (Пд) – Монтана Диема спорт

18.10 Формула 2, квалификация за Гран при на Катар Диема спорт 3

18.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

19.30 Шалке – Падерборн Диема спорт 2

19.30 Хановер – Карлсруе Нова спорт

19.30 Формула 1, квалификация за спринт за Гран при на Катар Диема спорт 3

21.30 Борусия (М) – Лайпциг Диема спорт 3

21.45 Комо – Сасуоло МАХ Спорт 3

21.45 Мец – Рен Диема спорт

21.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

22.00 Хетафе – Елче МАХ Спорт 4

22.00 Оксфорд – Ипсуич Диема спорт 2

23.00 НХЛ, Бъфало – Ню Джърси МАХ Спорт 2

04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ