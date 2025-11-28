Селекционерът на Бразилия: Винисиус ще бъде на Световното първенство

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти говори за състава, на който се очаква да разчита за Световното първенство в Северна Америка следващото лято. Италианецът говори специално за Винисиус Жуниор и неговото представяне през този сезон.

„Такъв тип играч не може винаги да е на 100 процента на уменията си. Сигурен съм, че, както последните сезони, Винисиус ще бъде важен за Реал Мадрид. Винисиус ще бъде на Световното първенство“, заяви Анчелоти.