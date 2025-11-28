Новини
Атлетико Мадрид с глоба заради расизъм

Атлетико Мадрид с глоба заради расизъм

28 Ноември, 2025 10:58 471 3

Срещу испанския клуб беше образувано производство от Контролната

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид беше наказан от УЕФА с две глоби и условно наказание за един мач без публика, след като феновете на испанския отбор се държаха неприемливо по време на мача от Шампионската лига срещу Арсенал в края на октомври.

Срещу испанския клуб беше образувано производство от Контролната, етична и дисциплинарна комисия (КЕДК) на УЕФА заради расистко и/или дискриминационно поведение, както и заради хвърляне на предмети.

Според съобщение на КЕВК, са взети следните решения: „Атлетико Мадрид е глобен с 30 000 евро (около 11,8 милиона форинта), като освен това няма да може да продава билети за следващия си гостуващ мач в турнирите на УЕФА заради расистко и/или дискриминационно поведение на своите фенове.“

В съобщението се добавя: „Забраната за продажба на билети за гостуващи мачове се отлага за изпитателен срок от една година, считано от датата на настоящото решение. Атлетико Мадрид е глобен допълнително с 10 000 евро (около 3,9 милиона форинта) заради хвърляне на предмети.“

Според информация на „Марка“, отборът на Атлетико Мадрид е бил „ядосан“, защото след тренировката им не е имало топла вода на стадиона, поради което не са могли да се изкъпят и е трябвало да се върнат в хотела си, за да се освежат. По-късно Арсенал се извини за неудобството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    Всеки ден рсизъм за здрав и бодър организъм

    11:00 28.11.2025

  • 2 много неясна статия

    2 0 Отговор
    неразбрах каде е расизма в случая и също така не разбрах защо цените се изписват във форинти??? това ли ще е бъдещата валута на йевросъюза..?

    11:12 28.11.2025

  • 3 само да споделя

    1 0 Отговор
    по-принцип расизма винаги идва от негрите! тук за расизъм не прометох никъде освен в заглавието

    11:13 28.11.2025

