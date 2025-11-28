Новини
Руснаци плащат милиони за голмайстора на ЦСКА

28 Ноември, 2025 09:30 720 2

  • йоанис питас-
  • футбол-
  • цска-
  • сочи

Тимът, който към днешна дата е в зоната на изпадащите в първенството, ще опита да купи кипъреца по време на зимната пауза

Руснаци плащат милиони за голмайстора на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Eлитният руски клуб Сочи дебне нападателя на ЦСKA Йоанис Питас, разкриха пред „Мач Телеграф“ от мениджърските среди. Тимът, който към днешна дата е в зоната на изпадащите в първенството, ще опита да купи кипъреца по време на зимната пауза.

Говори се, че от Сочи са готови да платят двойно за Питас, който дойде в ЦСКА срещу 1 200 000 евро, които червените платиха за правата му на шведския АИК. Руснаците са приготвили 2 500 000 евро за 29-годишния нападател. Именно на тази сума е оценен Питас в популярния4 футболен портал „Transfermarkt“.

Интересът към кипъреца е ясен, но е съвсем друг въпрос дали ЦСКА е склолен да се раздели с него и дали той ще приеме да играе в Русия, където се водят военни действия. Питас трябва да получи изключително предложение, за да избере Сочи. Очаква се около Нова година руският клуб да отправи официално запитване за нападателя, след като до този момент двата клуба не са влизали в контакт.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЧервениСмешници

    0 2 Отговор
    кви милиони бе, 29 год. и нищо не играе .............

    09:49 28.11.2025

  • 2 Този

    0 2 Отговор
    не беше ли под наем в цска?

    09:55 28.11.2025

