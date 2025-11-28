ЦСКА задържа още една от младите си звезди

ЦСКА планира нов кръг на преговори, този път с още един от младите си таланти. Става въпрос за Георги Чорбаджийски. Макар в последния месец 21-годишният халф рядко да попада в групата на Христо Янев, на „червените“ продължават да го виждат като играч с перспективи и бъдеще в клуба. Настоящият му контракт е валиден до лятото на 2027-а година, след като бе подновен през миналия сезон.

Целта и сега е футболистът да бъде задържан дългосрочно и да не се стига до ситуация, в която да навлезе в заключителните 12 месеца от договора си. Поради това от ЦСКА се очаква да стартират активни преговори най-късно през януари. В хода на настоящата кампания Чорбаджийски е записал шест участия в елита, един мач за SESAME Купа на България и девет срещи с три гола за втория отбор.

По-рано този месец „червените“ подновиха договора и на 20-годишния младежки национал Петко Панайотов.