17-ят кръг на Първа лига ще се изиграе този уикенд - програма

Първа лига - 17 кръг:
28 ноември - петък, 15:00 ч
Локомотив София - Арда Кърджали
28 ноември - петък, 17:30 ч
Локомотив Пловдив - Монтана
29 ноември - събота, 12:30 ч
ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора
29 ноември - събота, 15:00 ч
Ботев Пловдив - Черно море Варна
29 ноември - събота, 17:30 ч
Спартак Варна - ЦСКА
30 ноември - неделя, 12:30 ч
Славия - Добруджа Добрич
30 ноември - неделя, 15:00 ч
Лудогорец Разград - Ботев Враца
30 ноември - неделя, 17:30 ч
Левски - Септември София
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
15:07 28.11.2025