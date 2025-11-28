Новини
17-ят кръг на Първа лига ще се изиграе този уикенд - програма

17-ят кръг на Първа лига ще се изиграе този уикенд - програма

28 Ноември, 2025 14:52 506 1

Два мача са насрочени за петък

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 17 кръг:

28 ноември - петък, 15:00 ч
Локомотив София - Арда Кърджали

28 ноември - петък, 17:30 ч
Локомотив Пловдив - Монтана

29 ноември - събота, 12:30 ч
ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора

29 ноември - събота, 15:00 ч
Ботев Пловдив - Черно море Варна

29 ноември - събота, 17:30 ч
Спартак Варна - ЦСКА

30 ноември - неделя, 12:30 ч
Славия - Добруджа Добрич

30 ноември - неделя, 15:00 ч
Лудогорец Разград - Ботев Враца

30 ноември - неделя, 17:30 ч
Левски - Септември София


  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Уикенд,а Геле?

    15:07 28.11.2025

