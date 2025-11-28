Славия и Мартин Кушев поемат по различни пътища след дългогодишно сътрудничество

Ветеранът на българския футбол и дългогодишен помощник-треньор на Славия, Мартин Кушев, официално се раздели с клуба, съобщиха от "белия" лагер. Днес договорът между двете страни бе прекратен, а ръководството на столичния тим изрази признателност към Кушев за неговата отдаденост и професионализъм през годините.

Мартин Кушев, чието име е неразривно свързано със Славия, оставя след себе си богата история в клуба. Още през 1997 година той облича за първи път бялата фланелка, слагайки началото на впечатляваща кариера, белязана от четири отделни периода като футболист на тима. След кратък престой в германския Саарбрюкен през 1999 г., Кушев неведнъж се завръща в Славия – през 2000 и 2002 година, а по-късно и след приключване на руския си етап. Последното му завръщане в клуба е през 2011 г., когато слага край на активната си състезателна дейност.

След като окачи бутонките, Кушев пое ново предизвикателство – през сезон 2011/2012 той застава начело на първия отбор като старши треньор. В периода между 2016 и 2024 година, бившият национал неизменно бе част от треньорския щаб на "белите", където допринесе с опит и страст за развитието на отбора. През това време той успешно придоби и престижния ПРО лиценз за треньори.

В рамките на своята футболна кариера с екипа на Славия, Мартин Кушев записва 115 мача и отбелязва внушителните 53 гола – постижение, което го нарежда сред емблематичните фигури в историята на клуба.

Славия благодари на Мартин Кушев за неговата вярност, труд и незабравими моменти, пожелавайки му успехи в бъдещите начинания.