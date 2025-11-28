Пеп Гуардиола с откровения за бъдещето на Бернардо Силва и предизвикателствата пред Манчестър Сити

Мениджърът на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, разкри своите мисли относно бъдещето на един от ключовите си футболисти – Бернардо Силва. В навечерието на поредния кръг във Висшата лига, испанският специалист сподели, че желае най-доброто за португалския полузащитник, чийто договор с "гражданите" изтича в края на сезона.

Бернардо Силва, който вече девет години носи светлосиния екип, е обект на засилен интерес от страна на водещи европейски клубове. Гуардиола подчерта, че решението за бъдещето си трябва да бъде изцяло на играча, като добави: „Ако Бернардо избере да остане, ще бъда изключително щастлив. Но най-важното е той и семейството му да са доволни. Не искам да оказвам натиск – изборът е негов.“

Освен темата за Силва, Гуардиола коментира и ситуацията около Родри – носителят на „Златната топка“ за 2024 година. Испанският полузащитник е извън терена заради травма в подколянното сухожилие, като до момента е записал едва 415 игрови минути през сезона.

„Родри все още не е готов за игра, но възстановяването му напредва и се надяваме скоро да се завърне“, увери наставникът на Сити.

Във връзка с борбата за върха във Висшата лига, Гуардиола не пропусна да отбележи отличната форма на Арсенал, които са с 29 точки и имат солидна преднина от 7 пункта пред Манчестър Сити след 12 изиграни кръга.

„Арсенал демонстрира изключителна стабилност и с всеки мач стават все по-силни. Разликата е значителна, но ние ще се борим до последно“, заяви той.

В събота „гражданите“ ще приемат на „Етихад“ отбора на Лийдс Юнайтед, където българският национал Илия Груев се бори за място в титулярния състав. „Белите“ се намират в труден период с пет поражения в последните шест срещи, а бъдещето на мениджъра им Даниел Фарке е под въпрос.

Гуардиола изрази уважението си към Фарке и подчерта предизвикателствата на английския елит: „Висшата лига е безмилостна – днес си на върха, утре всичко се променя. Трябва да си винаги подготвен.“