Байерн Мюнхен няма да привлича нови играчи през зимата – завръщащите се звезди ще бъдат „новите попълнения"

Байерн Мюнхен няма да привлича нови играчи през зимата – завръщащите се звезди ще бъдат „новите попълнения“

28 Ноември, 2025 21:33 401 0

Отборът изглежда напълно готов да атакува нови върхове

Байерн Мюнхен няма да привлича нови играчи през зимата – завръщащите се звезди ще бъдат „новите попълнения“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Спортният директор на Байерн Мюнхен Кристоф Фройнд разкри, че през януарския трансферен прозорец клубът не планира да подписва с нови футболисти. Вместо това, феновете могат да очакват завръщането на ключови играчи, които дълго време лекуваха травми – истински „зимни трансфери“ за шампионите.

„Във футбола никога не казвай никога, но към момента не предвиждаме нови попълнения. Съставът ни е отлично балансиран, а най-важното – някои от най-ценните ни футболисти се завръщат на терена“, сподели Фройнд пред медиите.

Той подчерта, че Хироки Ито вече е записал първи минути след възстановяването си, а до края на януари се очаква и Алфонсо Дейвис, както и Джамал Мусиала, да бъдат напълно готови за игра.

„Тези момчета ще бъдат нашите истински зимни трансфери. С тях отново ще разполагаме с пълна мощ и дълбочина в състава“, допълни спортният директор.

Междувременно, на „Алианц Арена“ са отворени към възможността да се разделят със Саша Бое, ако за френския защитник пристигне задоволителна оферта. Интерес към десния бек проявява английският Кристъл Палас, което може да доведе до промени в отбраната на Байерн през зимата.


