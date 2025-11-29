Новини
Станимира Петрова пред ФАКТИ: Боксът е моят живот, но в момента вниманието ми е насочено изцяло към сина ми

Станимира Петрова пред ФАКТИ: Боксът е моят живот, но в момента вниманието ми е насочено изцяло към сина ми

29 Ноември, 2025

През месец август тя стана майка за първи път

Станимира Петрова пред ФАКТИ: Боксът е моят живот, но в момента вниманието ми е насочено изцяло към сина ми - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната и европейска шампионка по бокс Станимира Петрова в момента е в майчинство след раждането на нейния син – Лазар, през месец август тази година. Пред ФАКТИ тя разказа за новото си амплоа и бъдещето ѝ в спорта.

Здравей Станимира! Как ти се отразява майчинският живот ?

-Здравей! Определено вече животът ми е различен след раждането на сина ми. Вниманието е насочено изцяло към него, всичко се промени.

Поддържаш ли форма? Остава ли ти време за това?

-Опитвам се да поддържам форма, основно с разходки, по-рядко в залата - когато има баба на разположение (бел.ред. смее се). Не ми остава много време, но се възползвам от всяка една възможност.

Предполагам, че боксът ти липсва много. Така ли е ?

-Много ми липсва боксът. Това беше моят живот и все още е - просто съм в малка почивка.

Станимира Петрова пред ФАКТИ: Боксът е моят живот, но в момента вниманието ми е насочено изцяло към сина ми
Снимка: БГНЕС

Как виждаш бъдещето, ще се завърнеш ли на ринга ?

-Имам желание да се завърна. Предполагам, че с време ще имам повече време за залата. А и още малко да порасне Лазар (бел.ред. синът й) - заедно с него в залата. Не искам да давам прогнози за бъдещето, времето ще покаже.

Кой е най-емоционалният момент в спортната ти кариера?

-Всяко едно качване на ринга е емоционален момент за мен. Разбира се, спечелването на световната титла е най-емоционалният.

Би ли дала прогноза за предстоящия мач на Кубрат Пулев с Мурат Гасиев ?

-Пожелавам успех на Кубрат Пулев. Вярвам, че той ще е победителят.

Станимира Петрова пред ФАКТИ: Боксът е моят живот, но в момента вниманието ми е насочено изцяло към сина ми
Снимка: БГНЕС


