Исторически ден за България!

Българският спорт записа исторически успех днес. Страната ни официално става домакин на старта на второто най-престижно колоездачно състезание в света – Джиро д'Италия. Голямото събитие ще се проведе през май 2026 година, като договорът с организаторите се подписва този следобед в Рим.

Според информацията Министерството на младежта и спорта е инвестирало около 15 милиона евро, за да осигури домакинството на този грандиозен форум.

Стартът на Обиколката на Италия ще бъде даден на 8 май в Несебър. В рамките на три дни колоната ще премине през ключови български градове, включително Бургас, Велико Търново и Пловдив, за да финишира в София в края на третия етап. След това състезателите ще отпътуват обратно за Италия.

Българската делегация във Вечния град е водена от премиера Росен Желязков, министъра на туризма Мирослав Боршош и спортния министър Иван Пешев.

Министър Пешев коментира значението на сделката, като подчерта мащаба на събитието. По думите му това е ключова стъпка за позиционирането на България като световна спортна и туристическа дестинация. Над 200 телевизии от цял свят ще излъчват надпреварата, което гарантира изключителна реклама за културните и туристическите обекти на страната, както и значителни икономически постъпления.