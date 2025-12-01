Новини
Исторически ден за България!

1 Декември, 2025 15:00 654 4

Сделката за Джиро д'Италия става факт днес

Исторически ден за България! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският спорт записа исторически успех днес. Страната ни официално става домакин на старта на второто най-престижно колоездачно състезание в света – Джиро д'Италия. Голямото събитие ще се проведе през май 2026 година, като договорът с организаторите се подписва този следобед в Рим.

Според информацията Министерството на младежта и спорта е инвестирало около 15 милиона евро, за да осигури домакинството на този грандиозен форум.

Стартът на Обиколката на Италия ще бъде даден на 8 май в Несебър. В рамките на три дни колоната ще премине през ключови български градове, включително Бургас, Велико Търново и Пловдив, за да финишира в София в края на третия етап. След това състезателите ще отпътуват обратно за Италия.

Българската делегация във Вечния град е водена от премиера Росен Желязков, министъра на туризма Мирослав Боршош и спортния министър Иван Пешев.

Министър Пешев коментира значението на сделката, като подчерта мащаба на събитието. По думите му това е ключова стъпка за позиционирането на България като световна спортна и туристическа дестинация. Над 200 телевизии от цял свят ще излъчват надпреварата, което гарантира изключителна реклама за културните и туристическите обекти на страната, както и значителни икономически постъпления.


  • 1 Зрител

    9 0 Отговор
    Преди две седмици в Тайланд имаше световно първенство по джуджицу.
    България отборно се класира на 8 -мо място а едно момиче стана световен шампион и развя българското знаме в Банкок.
    Медиите къде сте?????

    15:02 01.12.2025

  • 2 Попето

    4 0 Отговор
    Желязков, вместо да работи по бюджета, че и протести има, отишъл на екскурзия в Рим!

    Коментиран от #3

    15:04 01.12.2025

  • 3 Попето

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Попето":

    Че и 30 000 000 лв. похарчили....

    15:06 01.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Имаме си Обиколка на България.

    15:07 01.12.2025

