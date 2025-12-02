Новини
Григор Димитров и Ейса Гонсалес със зимно зареждане

2 Декември, 2025 11:59 540 0

Двойката продължава да демонстрира своята близост и споделя щастливи мигове

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският тенисист Григор Димитров изглежда успява да се зареди максимално добре от зимната си ваканция с холивудската актриса Ейса Гонсалес. Тенис звездата пусна кадър на своята любима, затънала дълбоко в белите преспи, а тя изглежда наистина се наслаждава на момента.

Двойката продължава да демонстрира своята близост и споделя щастливи мигове, което по всичко личи, че внася спокойствие и позитивна енергия преди старта на новия сезон за българина.

На кадъра, споделен от Димитров в социалните мрежи, Гонсалес е уловена в момент, усмихната и доволна сред внушителна снежна покривка, на фона на заснежени планини или идиличен зимен курорт.

Мястото на зимната ваканция остава неуточнено.

Ясно е, че двамата се отдават на пълноценна почивка, далеч от светлините на прожекторите и напрежението на професионалния спорт и киноиндустрията.

За Димитров тази зимна пауза е от ключово значение преди старта на новия тенис сезон.

Ейса Гонсалес, която е добре позната с активната си кариера в Холивуд и участието си в редица блокбъстъри, също намери време за релакс.


Оценка 5 от 2 гласа.
