Арестуваха Адриан Сутил по подозрение в измама

Президентът на Ла Лига - Хавиер Тебас може да бъде отстранен от длъжност заради Барселона

Административният спортен съд на Испания (TAD) е започнал дисциплинарно разследване срещу президента на Ла Лига Хавиер Тебас за предполагаемо тежко ...