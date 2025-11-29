Новини
Арестуваха Адриан Сутил по подозрение в измама

29 Ноември, 2025 14:15 877 4

Разследването е проведено в Монако, Швейцария и Германия

Арестуваха Адриан Сутил по подозрение в измама - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Адриан Сутил, бивш пилот от Формула 1, е арестуван. Той е заподозрян в измама и кражба в големи размери, съобщават вестник „Билд“ и БТА. Според източника, няколко души, включително 42-годишният германец, са били арестувани от полицията в Баден-Вюртемберг като част от разследването, което е проведено в Монако, Швейцария и Германия.

Сутил се състезава във Формула 1 от 2006 до 2011 г. и от 2013 до 2014 г., карайки за Спайкър, Форс Индия и Заубер в различни сезони.

Най-добрият му резултат е четвъртото място на Гран При на Италия през 2009 г.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 измама и кражба в големи размери

    4 0 Отговор
    да не е участвал в общ поръчки с тиквата и съратниците му

    Коментиран от #3

    14:45 29.11.2025

  • 3 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "измама и кражба в големи размери":

    Те са недосегаеми "политици"а тях закон не ги лови

    14:49 29.11.2025

  • 4 Неосведомен

    2 0 Отговор
    Кой е тоя бре ???

    14:50 29.11.2025

