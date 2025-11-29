Арестуваха Адриан Сутил по подозрение в измама

Адриан Сутил, бивш пилот от Формула 1, е арестуван. Той е заподозрян в измама и кражба в големи размери, съобщават вестник „Билд“ и БТА. Според източника, няколко души, включително 42-годишният германец, са били арестувани от полицията в Баден-Вюртемберг като част от разследването, което е проведено в Монако, Швейцария и Германия.
Сутил се състезава във Формула 1 от 2006 до 2011 г. и от 2013 до 2014 г., карайки за Спайкър, Форс Индия и Заубер в различни сезони.
Най-добрият му резултат е четвъртото място на Гран При на Италия през 2009 г.
измама и кражба в големи размери
Kaлпазанin
Те са недосегаеми "политици"а тях закон не ги лови
Неосведомен
