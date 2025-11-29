Защо шест клуба от Серия А може да са блокирани за трансфери

След „индекса на ликвидността“ Серия А въвежда нов финансов параметър, наречен „разширен разход за труд“, който измерва съотношението между всички разходи за персонал (включително амортизации на футболисти, заплати и социални вноски) и приходите на клуба. От юни 2026 г. максималният праг ще се снижи от 80% на 70%, като се изключват италиански футболисти до 23 години.



Според “Il Messaggero”, това може да създаде проблеми още през януари. Лацио вече бе блокиран през лятото, а Наполи, Аталанта, Фиорентина, Торино и Дженоа може да се наложи да правят плюс стойности или да увеличат капитала си, за да избегнат ограничения или да оперират с нулев баланс на трансферния пазар.

До 30 ноември клубовете трябва да предадат отчетите си за 30 септември на новата комисия, която ще оцени финансовото им състояние преди окончателното решение на Италианската футболна федерация.

Новите правила ще важат и за бъдещите трансферни прозорци, като неспазването им може да доведе до глоби и забрана за трансфери, в съответствие с изискванията на УЕФА.