Радослав Росенов няма равен - четвърта евротитла до 23 години

Радослав Росенов няма равен - четвърта евротитла до 23 години

29 Ноември, 2025 17:35 475 1

Златото от шампионата в Будапеща ще атакуват още двама българи

Радослав Росенов няма равен - четвърта евротитла до 23 години - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Националът Радослав Росенов стана за рекордния четвърти път европейски шампион по бокс за мъже до 23 години, предава БТА. Радослав пренаписа историята на европейския бокс, печелейки пореден златен медал в категория до 60 килограма. На финала на шампионата в Будапеща националът надделя над турчина Чинар Мехметан.

Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил на "танцуване" по ринга и почти не остави шансове на съперника си. Напълно заслужено и резултатът бе категоричен – 5:0 съдийски гласа за Радослав.

Златото от шампионата в Будапеща ще атакуват и Викторио Илиев и Уилиам Чолов, който достигнаха до финалите в категории до 65 и до 80 килограма.


Унгария
  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    Браво на команчито!

    18:27 29.11.2025

