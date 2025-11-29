Националът Радослав Росенов стана за рекордния четвърти път европейски шампион по бокс за мъже до 23 години, предава БТА. Радослав пренаписа историята на европейския бокс, печелейки пореден златен медал в категория до 60 килограма. На финала на шампионата в Будапеща националът надделя над турчина Чинар Мехметан.
Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил на "танцуване" по ринга и почти не остави шансове на съперника си. Напълно заслужено и резултатът бе категоричен – 5:0 съдийски гласа за Радослав.
Златото от шампионата в Будапеща ще атакуват и Викторио Илиев и Уилиам Чолов, който достигнаха до финалите в категории до 65 и до 80 килограма.
Радослав Росенов няма равен - четвърта евротитла до 23 години
29 Ноември, 2025 17:35 475 1
Златото от шампионата в Будапеща ще атакуват още двама българи
