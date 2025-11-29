Ботев (Пд) зарадва Херо с победа

Ботев (Пд) победи Черно море с 2:1 в мач от 17-ия кръг на Първа лига, а наставникът на „канарчетата“ Димитър Димитров-Херо постигна първа победа начело на тима. Франклин Маскоте и Лукас Арауджо се разписаха за пловдивчани, а почетното попадение за гостите бе дело на Васил Панайотов, предава БТА.



Ботев (Пд) стартира силно и още в 10-ата минута поведе в резултата. Тодор Неделев и Никола Илиев разиграха отдясно, след което последва центриране към Франклин Маскоте в наказателното поле, който изпревари Живко Атанасов и с глава прати топката в мрежата на Кристиан Томов – 1:0.



Черно море отговори веднага с възможност пред Берк Бейхан, но вратарят на домакините Даниел Наумов отрази.



Постепенно темпото на игра спадна и двата тима заложиха на единоборствата. В 39-ата минута от Черно море имаха претенции за дузпа. Селсо Сидни отправи удар, който срещна ръката на Ивайло Видев, но съдията Мариян Гребенчарски даде знак играта да продължи.



Веднага след подновяването на играта Черно море можеше да стигне до изравнителен гол, но индивидуален пробив на Георги Лазаров завърши с неточен удар.

Домакините увеличиха преднината си чрез резервата Лукас Араужо в 69-ата минута, който се разписа секунди след появата си на терена. Бразилецът се възползва от асистенция на Око-Флекс, а попадението бе и негово първо от 2022 година – 2:0.



Черно море се върна в мача с гол на Васил Панайотов. Той се разписа в 77-ата минута след асистенция на Асен Чандъров. В четвъртата минута на добавеното време на срещата Око-Флекс отбеляза и трети гол за Ботев, но съдията го отмени след справка с ВАР. Причината бе игра с ръка на Димитър Митков при изграждането на атаката.



Първенство на България по футбол, срещи от 17-ия кръг на efbet Лига:

Локо (Сф) - Арда 0:0

Локо (Пд) - Монтана 0:0

ЦСКА 1948 – Берое 2:1

Ботев (Пд) - Черно море 2:1

Днес:

Спартак 1918 (Вн) - ЦСКА (София) (17,30 часа, Диема спорт)

В неделя:

Славия - Добруджа 1919 (12,30 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Ботев (Вр) (15,00 часа, Диема спорт)

Левски – Септември (17,30 часа, Диема спорт),ууе,