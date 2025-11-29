Новини
ЦСКА не се спря и срещу Спартак Варна

29 Ноември, 2025 19:53 325 1

  • цска-софия-
  • спартак варна-
  • футбол-
  • питас-
  • годой

Леандро Годой направи силен вам за „армейците“

ЦСКА не се спря и срещу Спартак Варна - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ЦСКА (София) надигра категорично Спартак (Вн) като гост с 4:0, предава БТА. Двата отбора изиграха много интересно първо полувреме, в което създадоха доста голови положения. Първата възможност в срещата бе за „червените“, които отбелязаха гол в 5-ата минута чрез Леандро Годой, но попадението не беше признато заради засада.

В 11-ата минута Шанде можеше да изведе домакините напред, но вратарят Фьодор Лапоухов успя да спаси удара му. Седем минути по-късно ЦСКА откри резултата. След лошо изчистена топка от защитата на домакините Бруно Жордао стреля от около 20-тина метра и след рикошет топката влезе във вратата за 1:0 за „червените“.

В 23-ата минута вратарят на Спартак (Варна) спаси опасен удар с глава на Йоанис Питас. Малко след това Шанде бе изведен в добра позиция, навлезе в наказателното поле сам срещу вратаря на гостите и опита за го прехвърли, но стражът Фьодор Лапоухов успя да спаси.

В 29-ата минута ЦСКА бе на два пъти близо до нов гол. Джеймс Ето'о центрира в наказателното поле, а Леандро Годой стреля, но топката се отби в гредата. При последвалата добавка на Петко Панайотов вратарят на „соколите“ Максим Ковальов успя да спаси. В 34-ата минута гостите удвоиха преднината си след красив гол на Джейм Ето'о от над 25 метра.

В 70-ата минута гостите направиха резултата класически, когатоЙоанис Питас стреля опасно по диагонал отдясно, вратарят Максим Ковальов успя да избие топката, но притичалият Леандро Годой от 4-5 метра вкара за „армейците“.

В 77-ата минута Джеймс Ето'о пусна чудесен пас в наказателното поле към Леандро Годой, който с техничен удар оформи крайния резултат - 4:0 за ЦСКА.

Първенство на България по футбол, срещи от 17-ия кръг на efbet Лига:
Локо (Сф) - Арда 0:0
Локо (Пд) - Монтана 0:0
ЦСКА 1948 – Берое 2:1
Ботев (Пд) - Черно море 2:1
Спартак 1918 (Вн) - ЦСКА (София) 0:4

В неделя:
Славия - Добруджа 1919 (12,30 часа, Диема спорт)
Лудогорец - Ботев (Вр) (15,00 часа, Диема спорт)
Левски – Септември (17,30 часа, Диема спорт)


България
Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Е как

    Има си хас да се напрягат Спартак срещу отбора на Литекс, който заяви че са помогнали финансово на отбора на Спартак.Така се прави ти ми даваш пари и противника излиза на терена със друга нагласа и свалени гащи.

    20:03 29.11.2025

