ЦСКА не се спря и срещу Спартак Варна

ЦСКА (София) надигра категорично Спартак (Вн) като гост с 4:0, предава БТА. Двата отбора изиграха много интересно първо полувреме, в което създадоха доста голови положения. Първата възможност в срещата бе за „червените“, които отбелязаха гол в 5-ата минута чрез Леандро Годой, но попадението не беше признато заради засада.



В 11-ата минута Шанде можеше да изведе домакините напред, но вратарят Фьодор Лапоухов успя да спаси удара му. Седем минути по-късно ЦСКА откри резултата. След лошо изчистена топка от защитата на домакините Бруно Жордао стреля от около 20-тина метра и след рикошет топката влезе във вратата за 1:0 за „червените“.



В 23-ата минута вратарят на Спартак (Варна) спаси опасен удар с глава на Йоанис Питас. Малко след това Шанде бе изведен в добра позиция, навлезе в наказателното поле сам срещу вратаря на гостите и опита за го прехвърли, но стражът Фьодор Лапоухов успя да спаси.



В 29-ата минута ЦСКА бе на два пъти близо до нов гол. Джеймс Ето'о центрира в наказателното поле, а Леандро Годой стреля, но топката се отби в гредата. При последвалата добавка на Петко Панайотов вратарят на „соколите“ Максим Ковальов успя да спаси. В 34-ата минута гостите удвоиха преднината си след красив гол на Джейм Ето'о от над 25 метра.



В 70-ата минута гостите направиха резултата класически, когатоЙоанис Питас стреля опасно по диагонал отдясно, вратарят Максим Ковальов успя да избие топката, но притичалият Леандро Годой от 4-5 метра вкара за „армейците“.



В 77-ата минута Джеймс Ето'о пусна чудесен пас в наказателното поле към Леандро Годой, който с техничен удар оформи крайния резултат - 4:0 за ЦСКА.



Първенство на България по футбол, срещи от 17-ия кръг на efbet Лига:

Локо (Сф) - Арда 0:0

Локо (Пд) - Монтана 0:0

ЦСКА 1948 – Берое 2:1

Ботев (Пд) - Черно море 2:1

Спартак 1918 (Вн) - ЦСКА (София) 0:4



В неделя:

Славия - Добруджа 1919 (12,30 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Ботев (Вр) (15,00 часа, Диема спорт)

Левски – Септември (17,30 часа, Диема спорт)

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 2 гласа.