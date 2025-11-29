Новини
Байерн Мюнхен се измъчи със Санкт Паули в Бундеслигата

29 Ноември, 2025 21:42

Баварците взеха победата в добавеното време

Байерн Мюнхен се измъчи със Санкт Паули в Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен победи Санкт Паули с 3:1 в среща от 12-ия кръг на Бундеслигата, предава БТА. Двубоят вървеше към равенство 1:1, но едва в добавеното време на мача Луис Диас и Николас Джаксън донесоха 3 точки за баварците.

Андреас Унтонджи даде аванс на Санкт Паули в 6-ата минута. В края на полувремето Рафаел Герейро изравни за Байерн, след като получи асистенция от Диас.

През втората част домакините натиснаха в опит да стигнат до пореден успех, но гостите от Хамбург се справяха добре. Развръзката настъпи в добавеното време от 6 минути. Първо Луис Диас се разписа, след като засече с глава центриране на Йозуа Кимих. Николас Джаксън в последните секунди се измъкна от защитата и отбеляза за 3:1. Първоначално съдията Феликс Цвайер отсъди засада, но след справка с ВАР промени решението си.


Германия
