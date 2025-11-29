Байерн Мюнхен се измъчи със Санкт Паули в Бундеслигата

Байерн Мюнхен няма да привлича нови играчи през зимата – завръщащите се звезди ще бъдат „новите попълнения“

Спортният директор на Байерн Мюнхен Кристоф Фройнд разкри, че през януарския трансферен прозорец клубът не планира да подписва с нови футболисти. В ...