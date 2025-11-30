Новини
Още признания за Радослав Росенов – стана "Най-добър боксьор" на европейското

30 Ноември, 2025 08:54 624 1

Дойдох с единствената мисъл да си тръгна като четирикратен шампион, казва шампионът

Още признания за Радослав Росенов – стана "Най-добър боксьор" на европейското - 1
Снимка: БФ Бокс
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Националът по бокс Радослав Росенов получи поредно признание на европейското първенство за мъже до 23 години в Будапеща. Радослав, който спечели четвъртата си поредна титла, бе избран и за "Най-добър боксьор" на шампионата, предава БТА. Българинът защити титлата си в категория до 60 килограма, за да докаже, че №1 на Стария континент.

"Много съм щастлив. Дойдох тук с единствената мисъл да си тръгна като четирикратен шампион. Радвам се, че го постигнах. Наградата за №1 е признание, което много ме ласкае, защото се оценява труда ми. Благодаря на всички, които ме подкрепят, на Българска федерация бокс, на президента Красимир Инински, на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, на личния ми треньор Съби Събев, на семейството и съотборниците ми. Това е още една стъпка към голямата цел - олимпийски медал от Лос Анджелис", каза след успеха Радослав Росенов пред Българската федерация по бокс.

България завърши с общо три отличия в Будапеща. Освен златото на Росенов, със сребърни медали се окичиха Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг). Представяне, което постави страната ни на върха в класирането при мъжете в унгарската столица.


Унгария
