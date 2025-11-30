Брутален нокаут за Бен Уитакър (ВИДЕО)

Бен Уитакър приключи с нокаут Бенджамин Гаваци още в първия рунд при дебюта си за Matchroom в Бирмингам, предава sportal.bg. за разлика от други срещи сега 28-годишният британец беше спокоен, концентриран и когато дойде моментът за нокаута – безпощаден.



В началото на срещата германецът набра увереност, защото получаваше малко удари и започна да напада безразсъдно. В точния момент Уитакър се измъкна с финт, а когато Гаваци се хвърли отново напред, Уитакър заби ляв в тялото му, след което премина в атака към главата, сваляйки го на земята с тежко дясно кроше.



Гаваци се изправи, но Уитакър моментално засили натиска. В момента, в който Гаваци повдигна глава, Уитакър изпрати още две крошета, като последното се заби право в брадичката му. Гаваци беше в безсъзнание още преди да падне на пода, търкаляйки се назад, докато главата му се удари силно в ринга.



Уитакър може би е суперзвезда в зародиш, но по-трудни изпитания го очакват в предстоящите битки. Лека-тежка дивизия е една от най-свирепите в бокса, а рекордът му вече е 10-0-1 (7 KO), отбелязват от boxingscene.com.



Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 2 гласа.