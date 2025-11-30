Новини
Алиша Леман не пропусна да вкара на Белгия, въпреки че загуби

30 Ноември, 2025 13:08

Това бе първият мач на швейцарките под ръководството на новия старши треньор Рафаел Наваро

Алиша Леман, определяна като най-секси футболистката, вкара гол за Швейцария, но тимът ѝ загуби от Белгия (1:2) приятелски мач, предава gong.bg.
Това бе първият мач на швейцарките под ръководството на новия старши треньор Рафаел Наваро. Леман, която в момента играе за Комо, влезе като резерва, за да отбележи единствения гол на Швейцария.

"Направихме много неща добре, имахме своите шансове. И ще се поучим от грешките си и ще се представим по-добре срещу Уелс във вторник. Чувствах се добре. Също така се радвам, че отново получих повече игрови минути", сподели красавицата.

Нейният гол беше четвъртият ѝ срещу Белгия, което ѝ позволи да се пошегува: "Белгийките сякаш ми пасват."


    От толкова "красота" либидото отказва :) :) :)

    13:17 30.11.2025

