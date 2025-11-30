Алиша Леман не пропусна да вкара на Белгия, въпреки че загуби

Алиша Леман, определяна като най-секси футболистката, вкара гол за Швейцария, но тимът ѝ загуби от Белгия (1:2) приятелски мач, предава gong.bg.

Това бе първият мач на швейцарките под ръководството на новия старши треньор Рафаел Наваро. Леман, която в момента играе за Комо, влезе като резерва, за да отбележи единствения гол на Швейцария.



"Направихме много неща добре, имахме своите шансове. И ще се поучим от грешките си и ще се представим по-добре срещу Уелс във вторник. Чувствах се добре. Също така се радвам, че отново получих повече игрови минути", сподели красавицата.



Нейният гол беше четвъртият ѝ срещу Белгия, което ѝ позволи да се пошегува: "Белгийките сякаш ми пасват."

