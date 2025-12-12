Новини
Спорт »
Световен футбол »
Алваро Мората ще отсъства дълго от терена

Алваро Мората ще отсъства дълго от терена

12 Декември, 2025 22:00 519 0

  • алваро мората-
  • контузия-
  • комо

Нападателят на Комо е получил тежка травма срещу Интер

Алваро Мората ще отсъства дълго от терена - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Алваро Мората ще пропусне значителен период от сезона, след като получи сериозна травма на тазобедрената област по време на двубоя на Комо срещу Интер, завършил с тежко поражение 0:4.

Испанецът напусна терена още в 32-рата минута заради увреждане на дългия аддукторен мускул на лявото бедро.

Комо съобщи, че нападателят вече е започнал физиотерапия, а възстановяването му ще бъде следено седмица по седмица. Срок за завръщане не се споменава, като клубът уточнява, че той ще зависи единствено от напредъка в рехабилитацията.

Мората се присъедини към тима през август и изигра 13 от 14-те мача в Серия А този сезон, макар и без отбелязан гол. Комо се намира на шесто място в класирането, а отсъствието на опитния нападател със сигурност ще усложни задачите на отбора в предстоящите кръгове.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ