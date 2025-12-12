Алваро Мората ще отсъства дълго от терена

Алваро Мората ще пропусне значителен период от сезона, след като получи сериозна травма на тазобедрената област по време на двубоя на Комо срещу Интер, завършил с тежко поражение 0:4.

Испанецът напусна терена още в 32-рата минута заради увреждане на дългия аддукторен мускул на лявото бедро.

Комо съобщи, че нападателят вече е започнал физиотерапия, а възстановяването му ще бъде следено седмица по седмица. Срок за завръщане не се споменава, като клубът уточнява, че той ще зависи единствено от напредъка в рехабилитацията.

Мората се присъедини към тима през август и изигра 13 от 14-те мача в Серия А този сезон, макар и без отбелязан гол. Комо се намира на шесто място в класирането, а отсъствието на опитния нападател със сигурност ще усложни задачите на отбора в предстоящите кръгове.