Гимнастички със синдром на Даун участваха на турнира „Адриана Дунавска“

30 Ноември, 2025 13:34 468 3

Състезателките използваха изявата като част от подготовката си за Световното първенство в София догодина

Гимнастички със синдром на Даун участваха на турнира „Адриана Дунавска“ - 1
Снимка: Федерация адаптирана физическа активност България
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Гимнастичките със синдром на Даун взеха специално участие на турнира по художествена гимнастика за приз „Адриана Дунавска“, който се проведе в тренировъчната зала на „Арена 8888“ в София, предава БТА.

Състезателките от Федерация адаптирана физическа активност България - Диляна Попова, Василена Богданова, Томислава Стоянова и Ивана Кирилова, представиха своите съчетания с увереност и искрено желание да покажат талант, смелост и любов към спорта.

Тяхното участие беше още по-емоционално, тъй като турнирът, организиран от клуб по художествена гимнастика ЦСКА, отбеляза 70-годишнината от неговото създаване.

Гимнастичките използваха изявата като част от подготовката си за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун. Шампионатът ще включва пет спорта - спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика, и ще се проведе в София в периода 15-19 юни 2026 година.


България
  • 1 Сталин

    1 0 Отговор
    Къде е Киру

    Коментиран от #2

    13:55 30.11.2025

  • 2 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    ОТМАРЯ
    СЛЕД СНОЩНИЯ МУ ДЕБЮТ В НОЩЕН КЛУБ...
    ВЖ.В ИНТЕР НЕТ И ТВ

    14:05 30.11.2025

  • 3 Механик

    0 0 Отговор
    Аз всичко разбирам. Знам, че това е заболяване, което не се лекува. Знам, че заболелите от него, както и дехните близки нямат ни най-малка вина за това. Като човек, аз искрено съжалявам това, че съществува такава болест и напълно разбирам желанието на тези хора да заживеят нормално.
    За съжаление, знам и това, че горното никак не може да се случи и по тая причина не разбирам опитите да ни убедите, че това е възможно.
    Лафове от сорта на "слънчеви деца" изобщо не променят реалността.
    Или искате да ме убедите, че ако тия момичета спечелят световната титла по "гимнастика" за хора с тоя синдром, за България ще звучи гордо: "Нашите гимнастички с Даун спечелиха! Българите с Даун- най-спортните болни в света!"

    14:05 30.11.2025

