Гимнастички със синдром на Даун участваха на турнира „Адриана Дунавска“

Гимнастичките със синдром на Даун взеха специално участие на турнира по художествена гимнастика за приз „Адриана Дунавска“, който се проведе в тренировъчната зала на „Арена 8888“ в София, предава БТА.
Състезателките от Федерация адаптирана физическа активност България - Диляна Попова, Василена Богданова, Томислава Стоянова и Ивана Кирилова, представиха своите съчетания с увереност и искрено желание да покажат талант, смелост и любов към спорта.
Тяхното участие беше още по-емоционално, тъй като турнирът, организиран от клуб по художествена гимнастика ЦСКА, отбеляза 70-годишнината от неговото създаване.
Гимнастичките използваха изявата като част от подготовката си за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун. Шампионатът ще включва пет спорта - спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика, и ще се проведе в София в периода 15-19 юни 2026 година.
30 Ноември, 2025 13:34 468 3
Състезателките използваха изявата като част от подготовката си за Световното първенство в София догодина
