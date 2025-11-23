Владимир Зографски завърши на 24-то място в Лилехамер

Владимир Зографски се класира на 24-а позиция във второто състезание на голямата шанца в Лилехамер (Норвегия) от новия сезон в Световната купа по ски скок при мъжете, информира БНР.

Зографски, който премина квалификацията по-рано днес с 19-и резултат, направи скок от 130.0 метра в първия кръг и постигна 125.5 метра във финалния етап, събирайки 233.7 точки (119.7 и 114.0 точки).

Победата във втория старт в Лилехамер заслужи японецът Рьою Кобаяши. Златният медалист на малка шанца и сребърен на голяма от Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 година получи 290.5 точки след скокове с дължина 138.0 и 139.5 метра (144.4 и 146.1 точки).

Представителят на Словения Словения Домен Превц се нареди втори със сбор от 287.3 точки, след като записа 140.0 метра в първия скок и втори от 139.0 метра, а германецът Феликс Хофман допълни призовата тройка с резултат от 286.2 точки (139.0 и 138.0 метра).

Актуалният носител на Световната купа и шампион от веригата „Четирите шанци“ Даниел Чофених от Австрия завърши седми с 271.4 точки след скокове с дължина 129.5 и 137.5 метра (129.3 и 142.1 точки).

Чофених оглавява генералното класиране за Световната купа със 100 точки, пред сънародниците си от Австрия Ян Хьорл с 80 и Щефан Крафт с 60 точки. Хьорл беше първи в квалификацията, но остана осми, а Крафт се класира пети. Владимир Зографски е 12-и в подреждането с 22 точки в актива си.