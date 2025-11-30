Новини
Гьозтепе с обрат срещу Анталия, влезе в Топ 4 на Суперлигата

30 Ноември, 2025 21:07 825 2

Бразилецът Жуан да Силва реши мача за тима на Мъри Стоилов

Гьозтепе с обрат срещу Анталия, влезе в Топ 4 на Суперлигата - 1
Снимка: ФК Гьозтепе
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Гьозтепе (Измир), воден от Станимир Стоилов, победи Анталияспор като гост с 2:1 в мач от 14-ия кръг турската Суперлига. С този успех „жълто-червените“ от Измир събират 26 точки и се изкачват на 4-о място, на 5 от Фенербахче и Трабзонспор, които са пред тях.

Гьозтепе нарави обрат, след като Анталияспор поведе с 1:0. Двата отбора имаха поделено надмощие преди почивката, но домакините удариха първи. В 40-ата минута Сафури изпълни пряк свободен удар от дясното крило, а Вейсел Саръ скочи най-високо, близо до дузпата, за да прати топката с глава в мрежата - 1:0.

По доста сходен начин „гьоз, гьоз“ възстановиха равенството три минути след началото на втората част. Таха Алтъкардеш засече с глава центриране на Ефкан в наказателното поле за 1:1.

Трети гол с глава реши мача, като бразилецът Жуан да Силва – който до момента имаше едва две попадения, вкара за 1:2, осъществявайки пълен обрат в 52-ата минута. Амин Шерни направи асистенцията, но този път от игрова ситуация.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гьоз, гьоз е един от най старите

    7 0 Отговор
    Футболни Клубове в Турция а Мъри, Мъри е незаменим но за съжаление никой не е станал пророк в собствената си Родина, никой.

    Коментиран от #2

    21:31 30.11.2025

  • 2 ТОЧНИ ДУМИ ПИШЕШ.

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гьоз, гьоз е един от най старите":

    Мъри е най добрият треньор от България. Доказал го е и го доказва пак. А танасовци днес се изгавриха със септември. Опитват се да измият СРАМА ОТ ЗАГУБАТА ОТ ТИРЕТО. БГ. ФУТБОЛА Е РАЗВАЛИНА. А КЪДЕ БЯХМЕ ПРИ СОЦА. И ТО САМО СЪС БЪЛГАРИ ФУТБОЛИСТИ.

    21:38 30.11.2025

