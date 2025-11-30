Гьозтепе с обрат срещу Анталия, влезе в Топ 4 на Суперлигата

Гьозтепе (Измир), воден от Станимир Стоилов, победи Анталияспор като гост с 2:1 в мач от 14-ия кръг турската Суперлига. С този успех „жълто-червените“ от Измир събират 26 точки и се изкачват на 4-о място, на 5 от Фенербахче и Трабзонспор, които са пред тях.
Гьозтепе нарави обрат, след като Анталияспор поведе с 1:0. Двата отбора имаха поделено надмощие преди почивката, но домакините удариха първи. В 40-ата минута Сафури изпълни пряк свободен удар от дясното крило, а Вейсел Саръ скочи най-високо, близо до дузпата, за да прати топката с глава в мрежата - 1:0.
По доста сходен начин „гьоз, гьоз“ възстановиха равенството три минути след началото на втората част. Таха Алтъкардеш засече с глава центриране на Ефкан в наказателното поле за 1:1.
Трети гол с глава реши мача, като бразилецът Жуан да Силва – който до момента имаше едва две попадения, вкара за 1:2, осъществявайки пълен обрат в 52-ата минута. Амин Шерни направи асистенцията, но този път от игрова ситуация.
