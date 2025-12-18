Гьозтепе на Станимир Стоилов с амбициозен ход: Привлече швейцарския плеймейкър Алекси Антунес

Турският футболен клуб Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, направи впечатляващ трансферен удар в началото на зимния прозорец. Тимът от Измир официално обяви привличането на талантливия полузащитник Алекси Антунес, който пристига от швейцарския гранд Сервет.

25-годишният Антунес, известен със своята креативност и усет към гола, подписа дългосрочен контракт с „жълто-червените“ – споразумението е за три години и половина, с опция за още един сезон.

Според източници на Gong.bg, трансферната сума е символична, тъй като договорът на швейцареца с досегашния му клуб изтича през лятото.

Антунес е продукт на академията на Сервет и през настоящата кампания вече има 18 участия и 2 попадения в швейцарската Суперлига. Освен като атакуващ халф, той успешно се изявява и в центъра на терена, а в миналото е бил преотстъпван на Киасо, където също оставя отлични впечатления.